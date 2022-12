Museo di Messina, domenica ingresso gratuito. Le iniziative con le associazioni per i disabili - Tempostretto

La prima domenica del mese l'ingresso nei siti culturali è gratuito

Il 4 dicembre, in occasione della prima domenica del mese, caratterizzata dalla possibilità di accedere gratuitamente ai siti culturali e in ricorrenza della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, il Museo Regionale di Messina in collaborazione con l’associazione Onlus Persona Sempre, Il comitato Provinciale di Messina per l’Unicef, l’associazione Comunicare, il Centro Diurno di Riabilitazione per le persone con disabilità intellettive e relazionali Anffas Onlus Messina e la Soc. Coop. Sociale Audacia di Messina, invita a partecipare, in occasione della “Domenica Insieme al MuMe,” al nuovo appuntamento di “Diversi ma Uguali”, iniziativa dedicata all’unicità di ogni persona e all’importanza di accogliere, in un clima di amicizia, ogni tipo di abilità.

L’Associazione “Onlus Persona Sempre” e l’Associazione “Comunicare”, alla luce del grande successo ottenuto lo scorso 9 ottobre in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (FaMu 2022), riproporranno la descrizione della statua del Nettuno attraverso l’utilizzo di testi simbolizzati in tre diversi gradi. Responsabile del progetto è Graziella Arena, pediatra e presidente Ops, mentre la realizzazione del testo in simboli si deve a Carmela Marchese, logopedista specialista in Comunicazione Aumentativa-Alternativa (Caa) di Catania, e a Giuliana Arena, logopedista specialista in Caa di Messina.

I laboratori potranno essere fruiti, oltre che dai nuovi partecipanti alla manifestazione, anche da coloro che, per motivi organizzativi, non hanno potuto prenderne parte lo scorso 9 ottobre.

Il Comitato provinciale di Messina per l’Unicef, presieduto dalla professoressa Angela Rizzo Faranda, proporrà letture sulla pace accompagnate da sottofondo musicale, a cura degli studenti del Liceo Classico Maurolico di Messina. I racconti saranno tratti dalla Pubblicazione “Pace libera tutti” di Bianca Pizzorno, scritti, da più autori, appositamente per Unicef. La pace è un’opportunità, un mezzo per risolvere i piccoli e i grandi conflitti , che insieme alla musica, diventa una giocosa occasione di crescita. Educare alla Pace rappresenta uno degli obiettivi più importanti all’interno dei percorsi di crescita, di sviluppo e di inclusione di bambine, bambini e adolescenti.

L’ associazione Anffas Onlus Messina presieduta dalla dott.ssa Teresa Currò, allestirà una piccola mostra con opere del proprio laboratorio Grafico-Pittorico e con altri manufatti artigianali realizzati interamente dalle persone con disabilità. Inoltre, organizzerà per i visitatori il gioco della “Tombola Figurativa” in Mu-Me, realizzata con simboli di Caa e con immagini delle opere d’arte presenti nel Museo di Messina, per creare opportunità di partecipazione e comunicazione che coinvolgeranno sia le persone con bisogni comunicativi complessi sia altri partecipanti. I materiali sono stati realizzati dalla dott.ssa Wioleta Bosowska, terapista specialista in Caa.

L’iniziativa, curata da questo Istituto insieme alle Associazioni del settore, vedrà la presenza del direttore del Museo, Orazio Micali, della dirigente responsabile U.O.1 Maria Mercurio e delle funzionarie Elena Ascenti, Alessandra Migliorato e Giovanna Farsaci.

Turni alle 10 e alle 15.30

Sarà possibile partecipare alle iniziative previste dalle ore 10 e dalle 15.30 con due turni, dalla durata di mezz’ora circa, per ciascuna fascia oraria. A conclusione delle varie attività, i partecipanti, ispirandosi all’esperienza vissuta o ad opere viste nel museo potranno cimentarsi nel disegno per riprodurle. Infine, a cura delle Associazioni e del Museo, riceveranno, a ricordo dell’evento, piccoli gadget da portare con sé.