Messina. Giornata nazionale delle famiglie al Museo - Tempostretto

Previsti anche laboratori di lettura per bambini ma bisogna prenotarsi, ecco come

Domenica 9 ottobre ricorre la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, nella quale tradizionalmente il Museo accoglie i bambini e le loro famiglie offrendo percorsi a tema, giochi e doni. Quest’anno il tema ê “Diversi ma uguali”, dedicato all’unicità di ogni persona e all’importanza di accogliere, in un clima di amicizia, ogni tipo di abilità. In questa speciale occasione, nella quale comunicare, soprattutto ai bambini, un messaggio cosi importante ed essenziale per l’inclusione e la partecipazione di tutti, il Museo ha invitato a collaborare vari enti e associazioni che operano nel settore della “diversità”: l’Associazione “Onlus Persona Sempre” di Messina (Ops); l’Associazione “Comunicare” di Messina; la Cooperativa sociale “Progetto dopo di Noi” di Barcellona Pozzo di Gotto; il Comitato Provinciale di Messina per l’Unicef.

L’associazione “Onlus Persona Sempre” con l’Associazione “Comunicare” organizzerà nelle sale museali una descrizione della statua del Nettuno avvalendosi di testi simbolizzati (con tre diversi gradi di simbolizzazione) facili da leggere e comprendere anche da persone con fragilità comunicative. La responsabile del progetto ê Graziella Arena, pediatra e presidente dell’Ops, mentre la realizzazione del testo in simboli si deve a Carmela Marchese, logopedista specialista in Comunicazione Aumentativa Alternativa (Caa) di Catania, e a Giuliana Arena, logopedista specialista in Caa di Messina. Al termine di ciascun laboratorio saranno donati ai bambini una raccolta di simboli chiave relativi alla descrizione dell’opera illustrata. E’ prevista inoltre l’esposizione di alcuni acquerelli a cura della stessa organizzazione “Onlus Persona Sempre”. La Cooperativa sociale “Progetto dopo di Noi”, presidente Claudio Passantino, esporrà riproduzioni a mosaico da artisti famosi realizzate da bambini e ragazzi nell’ambito dell’attività propedeutica al Laboratorio d’Arte del Centro per l’Autismo di Barcellona.

Ci sarà anche la collaborazione del Comitato di Messina per l’Unicef, presidente Angela Rizzo Faranda, che organizzerà un angolo della musica con canti per bambini accompagnati dal suono della chitarra. Ad accogliere e intrattenere i bambini saranno alcune studentesse del Liceo Classico Maurolico di Messina, che, coordinate dal prof. Costantino Lauria, saranno supportate dall’insegnante Annabella Cavallaro, specializzata nell’ambito della disabilità.

I bambini riceveranno in dono palloncini e girandole Unicef.

A conclusione, i bambini potranno realizzare un disegno ispirato all’esperienza vissuta o ad un’opera a scelta del Museo e, in ricordo della giornata, riceveranno in regalo i taccuini FaMu con Geronimo Stilton (edizioni Piemme) stampati con il contributo di Aido (Associazione italiana donazione organi).

I laboratori di lettura con testo simbolizzato della statua del Nettuno si svolgeranno alle ore 10, 11, 12, 16 e 17 e dureranno 30 minuti circa. Per partecipare a questo progetto, occorre prenotarsi, scegliendo la fascia oraria, ai numeri 3498422241; 3420567814 (ore ufficio).

La manifestazione si svolgerà dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 ma il Museo sarà aperto con orario ordinario dalle 9 alle 19. Ingresso gratuito per bambini e studenti fino ai 18 anni, inclusi i genitori o accompagnatori, e per le categorie previste dalla normativa vigente.