Musica. Canto e Milici incantano nello scenario della Tenuta Rasocolmo VIDEO - Tempostretto

MESSINA – Metti tre artisti speciali in un luogo speciale. Nello spazio unico del boschetto della Tenuta Rasocolmo di Piano Torre, con le Eolie e il golfo di Milazzo come scenario. Lì, sabato sera, nella struttura di Francesco Giostra Reitano (nella foto in basso), con cantina e vigneto ma anche spazi dedicati all’arte, alla musica e al teatro, Tony Canto e Giuseppe Milici hanno presentato il loro nuovo progetto, non ancora discografico ma nel segno del live: “Ritratti”. La voce di Canto e l’armonica di Milici, accompagnati dal contrabbasso di Vincenzo Virgillito, hanno creato un’atmosfera artistica nella mescolanza fra culture e mondi musicali differenti: dalla tradizione brasiliana, senza dimenticare la canzone italiana e il dialetto messinese, agli omaggi a Ennio Morricone. Il tutto nell’ambito della rassegna “Wine&Music”, con la direzione artistica di Claudio Iudicelli di Athena Produzioni.

Tre artisti siciliani e dal respiro internazionale: un messinese (Canto), un palermitano (Milici) e un catanese (Virgillito). L’omaggio iniziale a “Parlami d’amore Mariù”, in una rielaborazione di Tony Canto; la celebre “Per Elena”, dalla colonna sonora di “Nuovo Cinema Paradiso”, nell’armonica di Milici; il trascinante e poetico dialetto messinese con cui Canto racconta il terremoto in “1908”.

E, ancora, gli omaggi a Stevie Wonder di Milici e la sua composizione “November 64”, senza dimenticare l’esibizione con l’armonica in “Metti, una sera a cena” di Morricone; i coinvolgenti duetti nel nome del Brasile fra Canto, il cui ultimo album non a caso s’intitola “Casa do Canto” ed è un’immersione in quella cultura, e la cantautrice augustana Manuela Ciunna, special guest della serata, dalla voce e dalla personalità notevoli.

Da ricordare pure il gran finale con “Estate” di Bruno Martino e la cura di ogni sonorità e di ogni sfumatura, nei testi, che caratterizzano i brani di Canto. Tra gli altri, “Una breve vacanza” e “Casa” (nel bis).

Il pubblico ha gradito molto questo viaggio sonoro in una dimensione sospesa e di qualità, fuori dalle mode e dalla musica da consumare in fretta. Ora la rassegna “Wine&Music” continua con nomi come Luca Madonia e Francesco Cafiso.

