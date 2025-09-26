"Musical...mente insieme" per il mese mondiale dell'Alzheimer

Appuntamento sabato 27 settembre alla Laudamo di Messina. Una matinée dedicata alle persone con disturbi neurocognitivi o psichici e ai loro familiari

MESSINA – Sabato 27 settembre, in occasione delle manifestazioni per il mese mondiale dell’Alzheimer, presso la Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, si terrà la quarta edizione di “Musical…mente Insieme”. Una matinée musicale dedicata alle persone con disturbi neurocognitivi o psichici e ai loro familiari.

“La manifestazione si inscrive nell’ottica di una sempre maggiore umanizzazione delle cure ed è esito di una collaborazione ormai consolidata fra le istituzioni musicali (Ente Teatro Vittorio Emanuele, Conservatorio A. Corelli di Messina), quelle sanitarie ( il Dipartimento di Salute Mentale attraverso il Centro territoriale di Psicogeriatria del MDMSA Messina Nord dell’ASP di Messina), l’Associazione dei familiari dei malati di Alzheimer (ARiAd-Onlus Messina) con il supporto dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Messina”, spiega la dottoressa Annalisa Vezzosi, referente per il Centro territoriale di psicogeriatria.

“Questa 4° edizione di “Musical..mente Insieme” ha come sottotitolo “mi ritorni in mente…”, in omaggio alla storia della musica italiana e al valore delle canzoni popolari come vettore potente di ricordi ed emozioni; l’ascolto, la reciproca interazione e la dimensione gruppale e comunitaria si inscrivono in una strategia di riabilitazione e integrazione sociale che migliori il benessere delle persone e le cui ricadute positive possano estendersi al di là del paziente e dei suoi familiari”, aggiunge la dottoressa Vezzosi.

Il programma prevede gli interventi di Orazio Miloro, Presidente dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele; Egidio Bernava, Presidente del Conservatorio Corelli; Alessandra Calafiore, Assessora alle Politiche della Salute; Giuseppe Cuccì, Direttore Generale ASP Messina; Giuseppe Rao e Antonina Santisi, Direttori rispettivamente del DSM e dell’UOC Servizio di Psicologia; Annalisa Vezzosi, referente del Centro Territoriale di Psicogeriatria ASP Me; A. Marco Xerra, Presidente ARiAd Messina.

Il concerto per voce e pianoforte sarà tenuto dal duo N&N, composto da Adriano e Martina Rossi, “musicisti di talento e, significativamente, nonno e nipote, uniti dall’affetto reciproco e dall’amore per le sette note”.