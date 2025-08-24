Musolino sotto attacco sui social, “interessata l’autorità giudiziaria per istigazione all’odio”

"Diffamazioni a mezzo post". La senatrice è stata oggetto su Facebook di insulti e volgarità. Ora la nota dell'avvocato Bonaventura Candido

MESSINA – “Diffamazioni a mezzo post social”. Il riferimento potrebbe essere all‘ultima polemica politica con il suo ex leader: la senatrice Dafne Musolino è stata oggetto su Facebook di insulti e volgarità da alcuni followers di Cateno De Luca. Insulti poi cancellati da chi gestisce la pagina. Ora la nota dell’avvocato Bonaventura Candido. Ma nel comunicato non si fanno riferimenti espliciti.

“Inqualificabili attacchi personali”

Questa la comunicazione dell’avvocato Bonaventura Candido: “Nell’interesse della senatrice avvocata Dafne Musolino, recentemente attinta sui social da gravissimi, quanto inqualificabili, attacchi personali che non hanno nulla a che vedere con la (legittima) critica politica, rappresento che la mia cliente (in prosecuzione con altre iniziative giudiziarie, di cui si attendono gli esiti, già adottate nei confronti di noti esponenti politici) ha deciso di interessare l’autorità giudiziaria a tutela della propria reputazione personale e di organo politico e finanche della propria incolumità”.

“Diffamazioni a mezzo post social, ipotesi d’istigazione odio in suo danno”

Continua il legale: “Ho avuto incarico di procedere sia per le predette diffamazioni a mezzo post sui social (a nulla rilevando tardive, quanto inconducenti, scuse postume) ma anche per le ipotesi di istigazione all’odio in suo danno che la senatrice Musolino ritiene essere un evidente obiettivo perseguito da alcuni ben precisi soggetti agitatori consapevoli dei leoni da tastiera. Non sarà tollerato più alcun intervento – da chiunque posto in essere – fuori dalle righe e non strettamente contenuto nei perimetri della democratica critica politica”.