“Sversamenti fognari, rifiuti ed emergenza idrica, Giunta Basile in crisi”. La replica di De Luca

MESSINA – “Emergenza idrica, sversamenti fognari e rifiuti: a Messina servizi al collasso”. Per la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, “il modello amministrativo è stato smarrito nell’incompetenza. Il sindaco Basile convochi un tavolo tecnico”. La senatrice va ancora all’attacco: “Nonostante le dichiarate manovre operative di Amam, a Messina l’emergenza idrica quest’anno non ha subito grandi variazioni rispetto agli anni passati. Sussistono, infatti, i soliti problemi di carenze di approvvigionamento e interi quartieri, non è chiaro perché, continuano a rimanere completamente a secco per intere giornate. Di fronte al perdurare di queste criticità l’azienda rimane sempre e comunque nel silenzio, riferendo di problemi tecnici in corso di risoluzione ma senza mai spiegarne la natura e dove siano allocati. A questo si aggiungano le tante segnalazioni di sversamenti fognari sulle spiagge, nonostante la sbandierata Bandiera blu. Da ultimo, si aggiungono anche le numerose criticità riscontrate nella raccolta dei rifiuti da parte di Messina Servizi”.

In realtà, “l’emergenza idrica” è stata vissuta l’anno scorso. Permangono dei problemi strutturali, riguardo al’erogazione dell’acqua, in diverse zone della città. E di recente il comitato “Vogliamo l’acqua dal rubinetto”, parlando di “costante emergenza nella gestione“, ha chiesto chiarimenti ad amministrazione e sindaco sugli effetti degli interventi in corso contro le perdite: “In merito ai lavori finanziati con il Pnrr per ridurre le perdite d’acqua, il risultato finale atteso è una riduzione del 15% delle perdite secondo il presidente Alibrandi. Ma in realtà i lavori in corso, secondo quanto si legge nel Poa (Piano operativo annuale), approvato nel settembre 2024 dal Consiglio d’amministrazione di Amam, potrebbero comportare per il prossimo triennio la riduzione di perdite idriche dall’attuale 53% al 45% a livello complessivo. Ciò significa che, anche a conclusione dei lavori previsti nel marzo 2026, la riduzione delle perdite totali raggiungerebbe al massimo un valore del 45%. Valore che sarebbe sempre superiore alla media nazionale, che è intorno al 42% (dati Istat)”.

“Il modello amministrativo di un tempo si sta smarrendo, Basile convochi un tavolo tecnico”

Ma torniamo alla senatrice. Conclude Musolino: “Il quadro che ne risulta è quello di una città dove c’era un modello amministrativo, che ho contribuito a realizzare, ma che però si sta smarrendo nell’incompetenza e nell’incomprensibile ostinazione a non voler riconoscere i problemi, mancando di conseguenza le soluzioni. Ci auguriamo, sul finire dell’estate, che il sindaco Basile recuperi la lucidità necessaria per convocare un tavolo tecnico, senza infiltrati di altre amministrazioni comunali, al quale partecipino i vertici Amam e Messina Servizi, che produca la messa a punto di un piano per ripristinare un livello di servizi che possa definirsi quanto meno soddisfacente”.

De Luca: “Cara Dafne, potresti darci una mano nell’affrontare le criticità che non abbiamo avuto il tempo di risolvere”

A replicare, su Facebook, è il leader politico Cateno De Luca e non il sindaco Federico Basile: “Ma vorrebbe ritornare sul luogo del delitto? Con me o con Federico? Nel frattempo, continuo ad essere disponibile ogni volta che il sindaco di Messina mi chiede un consiglio sulle tante criticità ancora non risolte. Se anche la senatrice (nel post la chiama Daffine, nello stile deluchiano, n.d.r.) volesse contribuire ad affrontarle — visto che non abbiamo avuto il tempo di risolverle quando io ero sindaco e lei il mio assessore preferito — potrebbe darci una mano, considerato che oggi è al Senato grazie ai voti dei messinesi e al modello amministrativo De Luca di cui lei ha fatto parte. Riportiamo le lancette dell’orologio indietro all’estate del 2018? Io per Messina questo e altro. E tu?”.

“Potremmo essere di nuovo l’incubo degli zozzoni”

E ancora: “Torneremmo a essere l’incubo. Saremmo nuovamente l’incubo degli zozzoni con le nostre scorribande notturne. Saremmo l’incubo degli infamatori delle nostre spiagge con la guerra ai verricelli e alle barche vecchie, ombrelloni e cotillon. Saremmo l’incubo della movida senza regole con sanzioni e chiusure temporanee dei locali che non rispettano le nostre ordinanze sull’emissione dei suoni e sull’esposizione dei rifiuti. Saremmo l’incubo degli svuota cantine abusivi che creano discariche a cielo apertoTi ho inventata io (mitica frase del compianto Pippo Baudo) e. per la nostra Messina, da donna intelligente, sono sicuro che rifletterai”.

