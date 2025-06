Mutui fantasma a Brolo, la sentenza d’appello

Il verdetto sull'operato dell'ex ragioniere Arasi e l'allora sindaco Salvo Messina.

Messina – E’ arrivata nel pomeriggio di oggi la sentenza della Corte d’appello (presidente Mangano) al processo “Mutui fantasma” sui conti del comune di Brolo durante la sindacatura di Salvo Messina.

I giudici di secondo grado hanno ridotto in parte la sentenza emessa dal Tribunale di Patti nel giugno 2023, decidendo alcune assoluzioni.

La sentenza

Ecco il verdetto; sette anni e un mese per l’ex ragioniere comunale Carmelo Arasi, figura centrale del processo, che in primo grado era stato condannato a 15 anni e 3 mesi.

Per l’ex primo cittadino Messina la condanna scende a 5 anni e 9 mesi, mentre in primo grado erano stati 7 anni e mezzo. La sentenza per i dipendenti comunali: 4 anni e mezzo, contro i 4 anni e 9 mesi del primo grado per Santa Caranna, 4 anni e 4 mesi per Giuseppina Di Leo (4 e 9 in primo grado), 4 annie 3 mesi per Antonella Campo ( 4 anni e mezzo in Tribunale); infine 3 anni per Rosa Castrovinci contro i 4 del primo grado. Assolti perché il fatto non sussiste: Elena Lo Vercio, Enza Rifici, Giovanni Scaffidi Mangialardo, Antonino Masi, Antonino Giuffrè, Vittorio Astone, Giuseppe Indaimo, Rossella Arasi, Dario Presti, Rosa Gatto, Tina Gatto, Giuseppe Caranna, Domenico Caranna, Costantino Maniaci e l’ex vice sindaco Carmelo Gentile. Erano stati inizialmente condannati per i contributi erogati dal Comune ad associazioni sportive e culturali.

Il comune di Brolo è parte civile con l’avvocato Antonio Spiccia. Impegnati nelle difese gli avvocati Carmelo Occhiuto, Giuseppe Mancuso, Tommaso Autru Ryolo, Fabio Marchetta.

Associazione, truffa aggravata e falso i reati, tra gli altri, inizialmente contestati dalla Procura di Patti, nell’ambito dei mutui accesi dal comune di Brolo presso la Cassa Depositi e Prestiti e peculato con mandati di pagamento ingiustificati a beneficio di alcuni dipendenti del Comune ed altri soggetti privati e contributi a società sportive. Ipotesi che il Tribunale ha in parte rivisto in primo grado