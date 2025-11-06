 Nasce in Calabria la Rete dei Garanti per i diritti delle persone con disabilità

Nasce in Calabria la Rete dei Garanti per i diritti delle persone con disabilità

Redazione

Nasce in Calabria la Rete dei Garanti per i diritti delle persone con disabilità

Tag:

giovedì 06 Novembre 2025 - 15:07

Annunciato il progetto di istituzione della Rete dei Garanti comunali. Riunirà le figure già attive ed operanti nei diversi Comuni calabresi

REGGIO CALABRIA – Un passo avanti importante per il coordinamento delle politiche sull’inclusione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità in Calabria. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità
della Regione Calabria, Ernesto Siclari, annuncia il progetto di istituzione della Rete dei Garanti comunali, che riunirà le figure già attive ed operanti nei diversi Comuni calabresi sotto il coordinamento dell’Ufficio di Garanzia regionale.

La nuova Rete nasce con l’obiettivo di mettere in sinergia esperienze, competenze e buone pratiche locali, favorendo uno scambio costante di informazioni e azioni condivise tra territorio e istituzioni regionali: “Con questa iniziativa — spiega il Garante — vogliamo costruire un sistema più coeso e funzionale, capace di rispondere in modo efficace e produttivo di risposte ai bisogni delle persone con disabilità. La collaborazione tra i Garanti comunali rappresenta uno strumento prezioso per individuare criticità, proporre soluzioni e promuovere una cultura dell’inclusione che parta dai territori.”

Tra i principali obiettivi della Rete figurano il coordinamento delle attività dei Garanti locali, la formazione congiunta su temi di accessibilità e diritti, la raccolta di dati e segnalazioni utili alla programmazione regionale e il rafforzamento dei rapporti con enti locali, scuole, strutture sanitarie e associazioni del terzo settore.

All’incontro preparatorio tenutosi nella giornata di ieri in webinar e che ha registrato la partecipazione di Fiorella Palmieri (Garante di Crotone), Massimo Barbieri (Vibo Valentia), Emma Serafino (Siderno), Rosa Abramo (Paola – Cetraro) Filomena Cecere (Casali Del Manco), Pollifrone Graziella (Bovalino), Desireè Prete (Montalto Uffugo), Gianfranco Tosti (San Lucido), seguirà nelle prossime settimane la riunione costitutiva della Rete presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni e delle organizzazioni che operano nel campo della disabilità.

“Il nostro obiettivo — aggiunge il Garante Ernesto Siclari — è creare una rete viva, partecipata e capace di incidere concretamente sulla qualità dei servizi e sulla vita delle persone. L’inclusione non è un principio astratto, ma una responsabilità condivisa.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Il Comune di Messina allo Smart City Expo di Barcelona
Messina, via al nuovo cantiere per la pista ciclabile a Ganzirri: le date
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED