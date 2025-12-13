Nasce “METAblue”: Messina e Taormina unite per il rilancio turistico

L’obiettivo è integrare l'offerta costiera e collinare, con il marchio unitario della “Costa Blu”

“METAblue – Messina, Taormina e la Costa Blu” è una costituenda nuova organizzazione per superare l’estinzione del precedente Distretto Turistico “Taormina Etna” e creare una gestione coordinata per rafforzare la competitività dell’economia locale e l’offerta turistica del territorio.

I territori coinvolti

“METAblue” coinvolgerà l’intera Città di Messina, i Comuni appartenenti al Gal “Taormina Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza” ricadenti sulla costa ionica, il Comune di Giardini Naxos, per garantire continuità territoriale, e la Fondazione Taormina, che contribuirà attivamente alla promozione culturale. L’obiettivo principale è l’integrazione delle risorse e delle attrattive per realizzare un grande affaccio a mare del Mediterraneo, chiamato “Costa Blu”, in risposta all’imminente avviso esplorativo dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Il marchio e i valori

Il nome “METAblue”, oltre che per le iniziali di Messina e Taormina, è stato scelto per l’assonanza con il marchio globale e la parola greca che significa cambiamento e trasformazione (andare oltre) e per richiamare il colore del mare e le Bandiere Blu ottenute. Taormina sarà il polo principale in termini quantitativi e qualitativi per il turismo siciliano.

Mobilità e sostenibilità

Tra gli obiettivi principali, “METAblue” mira a integrare l’offerta turistica creando percorsi e pacchetti che colleghino costa e collina (turismo culturale, sportivo, enogastronomico, naturalistico), realizzare sentieri escursionistici, piste ciclabili e aree di sosta attrezzate, investire in mobilità turistica sostenibile che colleghi tutti i Comuni con mezzi ibridi elettrico-idrogeno, tramite le aziende municipalizzate pubbliche.

L’organizzazione promuoverà un approccio “glocale”, unendo la strategia di sviluppo globale alla valorizzazione delle specificità locali. Il Comune di Taormina è stato incaricato di porre in essere tutti gli atti amministrativi consequenziali.