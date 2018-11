Sì della giunta: Ruota, albero vero, villaggio di Babbo Natale, eventi

Via libera agli eventi di Natale a Piazza Cairoli: dalla Ruota alla Festa dell’Accensione passando per il villaggio di Babbo Natale e per gli spettacoli, la giunta ha accolto il programma presentato dall’associazione Messina Incentro che vede riuniti un gruppo di imprenditori.

Lo start, come da tradizione sarà l’8 dicembre con l’accensione dell’Albero di Natale, che quest’anno sarà un abete vero (alto 18 metri) e la benedizione del vescovo Cesare Di Pietro.

L’attrazione sarà anche per il 2018 la Ruota Panoramica, che quasi raddoppia i numeri passando dai 18 metri di diametro ai 32 e dispone anche di una cabina per diversamente abili. La Ruota è già a Messina e sarà montata nei prossimi giorni e sarà sponsorizzata da Caffè Barbera così come lo scorso anno.

L’imprenditore messinese è stato un po' il “motore” delle iniziative di quest’anno, dopo il ritiro dell’associazione Piazza Cairoli. Di concerto con Lino Santoro Amante, presidente della neonata associazione Messina Incentro, Francesco Barbera è riuscito a coinvolgere in tempi brevissimi nel progetto del Villaggio di Babbo Natale e degli eventi di Piazza Cairoli imprenditori del calibro di Caselli, Fontalba, Mollura (con Mohd), CelerTrasporti, Orazio Gugliandolo petroli, Deutsche Bank, Gazzetta del sud.

Dall’ 8 dicembre fino al 2 gennaio sono previste una serie di iniziative, concentrate nei week end, destinate alle diverse fasce d’età, dai più piccini agli adulti. Spettacoli, sfilate, zampognari, danza, musica, ed anche una serata condotta da Salvo La Rosa.

L’idea che ha animato Francesco Barbera è quella di mettere insieme i commercianti e gli imprenditori per Messina. L’idea di “fare squadra” è un pallino per l’imprenditore che negli scorsi provò a lanciare lo stesso messaggio per rilanciare l’Acr Messina.

“Uniamoci per salvare la squadra e riportarla nel calcio che conta”.

I fatti andarono diversamente, ma c’è ancora tempo, soprattutto dopo il voto del Consiglio comunale che ha approvato la possibilità di affidare in gestione il Franco Scoglio per 99 anni ad imprenditori che vogliano investire.

Tornando al Natale a Piazza Cairoli nei prossimi giorni il programma sarà illustrato nei dettagli e sarà totalmente a carico degli sponsor, mentre l’amministrazione fornirà le autorizzazioni necessarie ed i servizi. Via libera anche all’isola dei sapori e dei mestieri a Piazza Duomo, dove sarà realizzata anche una pista di ghiaccio e si terrà il concerto di Capodanno. Al vaglio altre iniziative in altre zone della città mentre la querelle sulle isole pedonali richiederà sicuramente ancora 24 ore di valutazioni (e polemiche).

Rosaria Brancato