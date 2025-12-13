Natale a Messina: inaugurata la Natività Storica nella Galleria Inps

L'installazione, realizzata dagli studenti del Liceo Seguenza, è stata svelata ieri

Un momento di incontro tra la città, le scuole e le istituzioni, celebrando il Natale attraverso l’arte e l’impegno collettivo. Ieri pomeriggio l’inaugurazione dell’installazione della Natività nella storica Galleria Inps di Messina.

Come ogni anno, l’installazione è stata realizzata con grande impegno dagli studenti e dai docenti dell’indirizzo audiovisivo e artistico multimediale del Liceo Seguenza, con il contributo del Comune di Messina e della direzione dell’Inps.

La realizzazione dell’opera, che si inserisce nel programma delle celebrazioni natalizie, è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione con diverse realtà cittadine, tra cui l’Arsenale Militare, la Ditta Gentiluomo e l’amministratore del Condominio dell’isolato 318.

Il coordinamento dell’evento è stato curato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Messina, con l’obiettivo di promuovere la cultura, la tradizione e la solidarietà in un periodo tanto significativo per la comunità.