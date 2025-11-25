Natale a Messina, tornano i mercatini con 90 casette: per fine anno uno o due big in concerto

Nessuna anticipazione dall'assessore Finocchiaro in commissione. Attesa per il calendario completo e per i concerti di Capodanno

MESSINA – Con dicembre ormai alle porte, in città cresce l’attesa per scoprire il calendario degli eventi di Natale. La conferenza di presentazione dovrebbe essere organizzata nei prossimi giorni (presumibilmente lunedì 1 dicembre). Ma intanto se n’è parlato in terza commissione, dove la presidente Emilia Rotondo ha invitato l’assessore Massimo Finocchiaro.

Finocchiaro: “40 casette a Piazza Cairoli, 50 al Teatro”

Finocchiaro ha spiegato: “Come ogni anno abbiamo fatto una manifestazione di interesse per i mercatini di Natale a piazza Cairoli, visto che hanno riscosso notevole interesse. Per noi creare questi spazi dove famiglie, bambini, giovani possano ritrovarsi per fare gli acquisti di Natale che non per forza devono essere economicamente impegnativi. Questi mercatini sono più che altro occupati da hobbisti e artigiani, che mostrano i loro prodotti a prezzi accessibili. Monteremo anche un palco per ulteriori attrattività. Le casette saranno circa 40, di cui 5 di food, altre 5 per associazioni varie e le restanti 30 per gli hobbisti. Poi c’è l’iniziativa privata al Teatro Vittorio Emanuele, attività che sosteniamo con una compartecipazione insieme allo stesso teatro. Lì ci saranno 50 casette circa”.

“Così – ha proseguito Finocchiaro – puntiamo ad avere attività da Boccetta al viale Europa. Ma ricordiamoci che le attività saranno tante su tutto il territorio. Grandi e piccole iniziative che si aggiungeranno agli eventi musicali. A breve presenteremo tutto il calendario di Natale”. Le casette quest’anno saranno “diverse”, ma l’assessore non ha voluto anticipare nulla. Sul palco ci saranno spettacoli di intrattenimento, magia e musicali. Sarà la Eco Promotion, è stato spiegato in commissione, a preoccuparsi dell’allestimento e della gestione delle casette. Il costo per il Comune nella manifestazione d’interesse è di 69mila euro.

Messina, tra Natale e Capodanno “uno o due artisti”

Gli eventi in ogni caso saranno anche in altre piazze. E Capodanno? Anche in questo caso l’assessore non ha voluto anticipare nulla. Tra i corridoi di Zanca però filtra che tra Natale e Capodanno dovrebbero esserci “uno o due artisti” che dovrebbero esibirsi in piazza Duomo. Basterà aspettare l’1 dicembre, giorno in cui sarà presentato il calendario natalizio, una settimana prima del l’ormai tradizionale accensione degli alberi in città.