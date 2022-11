"Natale a Messina". Isole pedonali ed eventi, Basile chiama a raccolta la città - Tempostretto

Concerti, spettacoli e rassegne: la giunta Basile presenta una manifestazione d'interesse per coinvolgere imprenditori, artisti e musicisti

Si chiama “Natale a Messina”, con un tono più moderato rispetto alla “Rinascita” dell’anno scorso, ma l’obiettivo è lo stesso: coinvolgere il più possibile imprenditori e cittadini in una serie di eventi, concetti, spettacoli, per aumentare l’attrattività della città. Con in più l’aspetto della pedonalizzazione, che già nelle scorse settimane era stato annunciato con le isole pedonali che porteranno a una prima attuazione del Pgtu.

Tema isole pedonali

Lo conferma anche il sindaco Federico Basile, che con gli assessori Caruso, Calafiore, Cannata, Previti e Finocchiaro a fianco ha presentato la manifestazione d’interesse con cui l’amministrazione vuole coinvolgere imprenditori, artisti e musicisti. “Con l’incontro di oggi – ha spiegato – apriamo ufficialmente le iniziative del Natale 2022. È stata aperta la manifestazione di interesse per coinvolgere gli operatori economici e ci aspettiamo che rispondano in tanti. Tutto è nato l’anno scorso, quando poi ci si è fermati per il Covid. C’è stata quella coda in estate e ora dobbiamo ripartire dal territorio. Il Natale avrà come tema le isole pedonali e in tal senso il Pgtu ci dà una grande opportunità. Avremo modo di definire tutti gli eventi, ma vogliamo lanciare un messaggio: vogliamo che la città partecipi e che sia un Natale di grandi attività per chi crede nel riscatto di Messina”.

Avviso per proposte culturali e artistiche

Nel dettaglio entra anche l’assessora Previti: “La proposta che oggi illustriamo, la manifestazione di interesse, è un avviso destinato a raccogliere proposte culturali e artistiche. Ma il progetto è più grande e si chiama Messina città della musica e degli eventi. Con questo vogliamo rendere la città meta di eventi culturali, artistici e musicali. Debuttiamo con il Natale e iniziamo come l’anno scorso, quando però ci siamo dovuti fermare per il Covid. Questo è un inizio di un progetto di un anno, che seguirà le stagioni. Questo bando vuole raccogliere le proposte più in linea con gli obiettivi del progetto. Il filo conduttore sarà la musica. Ma abbiamo inserito anche le proposte sceniche e forme artistico-culturali con cui attrarre i turisti. Vogliamo che il bando sia rilanciato per farlo conoscere a chiunque. Ci sono tempi stretti ma sarà un Natale molto caloroso”.

Domande entro il 14 novembre

La procedura esplorativa è finalizzata alla raccolta di proposte e all’eventuale selezione di agenzie e operatori economici del settore nonché artisti singoli, band, orchestre, corali, compagnie musicali, teatrali, e associazioni ai quali conferire mediante l’affidamento diretto l’attuazione di proposte musicali, arti sceniche, eventi con artisti di strada, collettive d’arte, e mostre. Le iniziative e gli appuntamenti si svolgeranno nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023. Le proposte dovranno fungere da volano per aumentare il numero di presenze sul territorio e saranno selezionate in ragione della capacità di attrarre il pubblico e creare un potenziale ritorno economico sulle attività dell’ambito metropolitano e sul relativo indotto produttivo e di distribuzione. Sono ammessi a partecipare le associazioni, compagnie di danza, compagnie teatrali, società e/o agenzie di spettacoli ed eventi, e artisti professionisti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla gestione ex Enpals (per gli artisti professionisti) e comprovata esperienza nel settore di riferimento. Le proposte potranno riguardare uno o più tra gli ambiti, anche in forma di “pacchetto-evento”, per la durata minima prevista di 1.5 ore, dalla musica leggera, pop, rock, rap, blues, jazz ed elettronica; alla musica e danza folk, etnica, tradizionale; musica corale e polifonica; musica sinfonica e da camera; danza e balletto; teatro; e altre arti sceniche.

Gli interessati dovranno presentare la documentazione richiesta scaricabile al link e inviare tramite pec a protocollo@pec.comune.messina.it e via mail a natalepmicard@comune.messina.it, indicando nell’oggetto la dicitura: Manifestazione di interesse proposte musicali e di arti sceniche, ME I.3.1.c “Messina, il Natale della Rinascita”, entro le ore 23.59 del 14 novembre 2022.

