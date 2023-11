Dopo 12 ore di operazioni il traghetto è stato disincagliato e trainato verso Messina

Sono terminate in nottata le operazioni di disincaglio della Lider Prestij, arenatasi domenica sulla costa di Rometta Marea. In natante è stato disincagliato dopo 12 ore di lavoro della Guardia Costiera, poi trainato verso Messina. Non era infatti possibile, vista la stazza, ancorarla a Milazzo.