Nave in avaria al motore nello Stretto di Messina

Intervento della Capitaneria di porto di Messina

MESSINA – Una richiesta d’assistenza alle 7.05. Avaria al motore nello Stretto di Messina per una nave di 200 metri. Da qui l’intervento della Capitaneria di porto di Messina. Si tratta della motonave “San Alfonso”, di bandiera liberiana, partita da Salerno e diretta al porto di Pireo in Grecia. Le azioni di soccorso e assistenza sono in corso.

Prima sono intervenuti il rimorchiatore Capo d’Orlando e una motovedetta della Capitaneria di porto di Reggio Calabria. Poi la Guardia costiera di Messina provvedeva al coordinamento dei mezzi inviati per evitare collisioni tra navi, garantire la sicurezza dell’equipaggio e la salvaguardia dell’ambiente marino da possibile sversamento di materiale inquinante. Il tutto grazie al monitoraggio del Centro Vts (Vessel Traffic Center) della Capitaneria di porto.



La nave non continuerà la navigazione ma sarà rimorchiata in un porto per provvedere alla riparazione.