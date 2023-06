Nazionale siciliana. Da Grillo a Curiale ed è goal, la vittoria sulla Corsica nel segno del Messina - Tempostretto

L'occasione è il trofeo internazionale Sikelia Cup: determinanti nel risultato i calciatori messinesi

L’attaccante del Messina Davis Curiale sigla il goal determinante perché la nazionale siciliana batta la Corsica: 1-0. L’occasione è il trofeo internazionale Sikelia Cup, tra i principali eventi del calendario 2023 del circuito extra-Fifa, disputatosi allo Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta sabato 10 giugno. La rete, firmata dal capitano della squadra allenata dal ct Giovanni Marchese, è arrivata al 69esimo, su assist di Paolo Grillo, altro giocatore del Messina.

Per la vittoria conquistata, il presidente Salvatore Mangano ha “ringraziato atleti, staff tecnico, medico e logistico per lo straordinario risultato raggiunto, che piazza la Sicilia tra le più promettenti selezioni del circuito extra-Fifa in Europa”.

TABELLINO:

Sicilia (3-4-3): Dolenti, Bontempo, Brugaletta (80′ Dama), Maltese, Lia, Bossa (66′ Le Mura), Calafiore, Vitale, Bonfiglio (77′ Limonelli), Grillo (80′ Le Mura), Curiale (C). Commissario Tecnico: Marchese.

Corsica (3-4-1-2): Quilichini, Pianelli (78′ Tomi), Bocognano, Berenguier, Grimaldi, Campanini (9′ Valery), Benhaim, Cropanese, Cabella (C), Maggiotti (64′ ibayi), Santelli. Commissario Tecnico: Cahuzac.

Arbitro: Antonio Gabriel Haba

Marcatori: 69′ Curiale

