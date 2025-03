Nebrodi, i giovani tra il pendolarismo del sabato sera e lo spopolamento delle aree interne

Focus su sicurezza e interventi contro la droga nel confronto tra i sindaci del messinese e la commissione regionale antimafia

Messina – La tappa messinese conferma che la criminalità organizzata non ha mai smesso di esistere nel territorio della provincia, privilegiando e implementando il business della droga, il cui consumo aumenta esponenzialmente tra i giovani. E’ stato questo uno dei temi al centro del confronto tra la Commissione regionale antimafia presieduta da Antonello Cracolici e i 108 sindaci del messinese, convocati a Palazzo del Governo alla presenza della prefetta Cosima Di Stani.

Preservare i giovani dalla droga

Bernardette Grasso

Nella delegazione della commissione c’era anche Bernardette Grasso, nella sua doppia veste di onorevole componente dell’organismo antimafia dell’Ars e di prima cittadina di Rocca di Caprileone. “Sono allo studio proposte di interventi legislativi che puntano ad aiutare i sindaci a preservare le loro comunità. Interventi che passano per esempio per una implementazione delle strumentazioni di video sorveglianza ma anche investimenti in centri di aggregazione sociale e altri strumenti di intervento sociale sono interessanti. Siamo qui per ascoltare i sindaci, capire quali sono i loro elementi di preoccupazione, le loro richieste e anche le proposte”.

I sindaci devono lavorare in rete

L’onorevole Grasso interviene poi nel confronto coi sindaci a proposito del lavoro di rete tra i comuni del territorio dell’area nebroidea, anche sotto il profilo della sicurezza, per arginare i rischi del così detto “pendolarismo del sabato sera” per esempio.

“Questo è un aspetto che ha a che fare più in generale con il problema dello spopolamento delle aree interne ed è un discorso che si deve affrontare attraverso un lavoro di rete, tra sindaci del territorio. Ne abbiamo uno proprio in questi giorni sul quale stiamo lavorando che riguarda 27 comuni, solo interconnessi possiamo non solo far fronte a queste problematiche ma anche puntare allo sviluppo dei territori, attraverso per esempio la valorizzazione turistica dei borghi. Certo, abbiamo un problema serio che riguarda i servizi”.