Nebros – Messana non si sblocca dallo 0-0, Sendin para un rigore a Cannavò

PIRAINO – Poche emozioni allo stadio “Enzo Vasi” nel derby provinciale tra Nebros e Messana, valevole per la diciannovesima giornata del girone B di Eccellenza Sicilia. Nel pomeriggio di ieri il punteggio dell’incontro rimane invariato dall’inizio fino al triplice fischio dell’arbitro.

Primeggia il numero 1 dei padroni di casa Santiago Sendin, che salva la propria squadra da una pericolosa sconfitta per una parata decisiva su un calcio di rigore battuto da Antonio Cannavò. Una vera e propria rivincita personale per l’estremo difensore, dopo che all’andata del 4 ottobre proprio una rete dal dischetto del capitano della Messana era costata la sconfitta per 1-0 alla società di Acquedolci.

Malgrado i diversi tentativi da ambedue le parti e la determinazione a calciare anche dalla distanza, è mancata solo la precisione al momento del tiro. In compenso, la difesa giallorossa si conferma come una delle più efficaci in fase di marcatura, negando la rete agli avversari per la sesta volta in sette partite a partire dalla nomina di Antonio Venuto.

Per questa sfida, il tecnico ha dovuto rinunciare a Tricamo, Deodato e Gargiulo a causa dei rispettivi infortuni. Tornato a disposizione, invece, il secondo portiere Lussetti. Convocati per la prima volta i due acquisti più recenti, ovvero il grande ex Armando Agolli e l’under Bryan Mameli, classe 2007.

A sorpresa, Venuto ha deciso di inserire entrambi i nuovi arrivati nell’undici titolare, una scelta per lui inusuale. Dopo aver militato nelle giovanili di Messina e Trapani, Mameli fa il proprio debutto tra i grandi davanti al portiere Ferrara, nella linea difensiva a tre formata insieme ai compagni di reparto Della Guardia e Giorgetti. Il centrocampo è occupato da Pannitteri, Biondo e Rizzo con Fragapane sulla fascia sinistra e Agolli sulla destra. In attacco, la scelta iniziale ricade su Cannavò e Gueye, dunque Genovese parte dalla panchina.

La prima occasione utile per gli ospiti si presenta dopo soli tre minuti di gioco, quando la difesa della Nebros respinge un cross, ma sulla traiettoria proprio Mameli si avventa e calcia di potenza da una lunghissima distanza, mandando il pallone di poco sopra la traversa.

Al minuto 19 rispondono i padroni di casa con un cross calibrato da Pontini, sul quale Travaglia non trova la giusta coordinazione per indirizzare il pallone in rete.

Poco dopo, al 27’, si verifica quello che forse potrebbe essere considerato l’unico errore difensivo da parte della Nebros, con Bontempo che svirgola il pallone nell’intento di allontanare un cross di Della Guardia, ma nonostante lo spazio e il tempo a disposizione per calciare Cannavò spreca la rete del vantaggio, calciando troppo centrale per impensierire Sendin. Di fatto è l’ultima azione degna di nota prima dell’intervallo, fischiato dopo un minuto di recupero.

Al 49’, dopo soli quattro minuti dalla ripresa, è la Nebros a tentare lo spunto vincente dalla distanza, con una conclusione di Noto che termina alta.

Venuto effettua dunque due cambi per aumentare il peso offensivo, sostituendo Rizzo con Genovese al minuto 52 e successivamente Agolli con Gazzè al 55’. Il tecnico si gioca anche la terza sostituzione al 59’, facendo entrare Bonasera al posto di Pannitteri.

L’episodio più importante della partita avviene al 63’: Giorgetti cade in area di rigore e secondo il direttore di gara l’intervento di Saccà è sul corpo dell’avversario; Cannavò si incarica della battuta dagli undici metri e calcia alla propria destra, ma Sendin si tuffa con un attimo di anticipo e indovina il lato.

Benché il calcio di rigore non abbia modificato il punteggio, non sono mancate proteste da parte dei padroni di casa anche al termine dell’incontro, in quanto dalle immagini al rallentatore si può notare come Saccà abbia anticipato Giorgetti colpendo prima la sfera.

Per tale ragione, la Nebros sui propri canali ufficiali scrive apertamente: “Ennesimo episodio arbitrale contro, questa volta non ha influito sul risultato ma siamo stanchi ed esigiamo rispetto.”

Occasione sprecata al 73’ per gli uomini allenati da Francesco Palmeri, con Panzarella che spedisce fuori il pallone dopo aver ricevuto l’ottima sponda di Traviglia.

L’ultima azione rilevante avviene durante i sei minuti di recupero, quando il pallone arriva in direzione di Bonasera, ma l’esterno giallorosso calcia alto.

Un punto a testa al calare del sipario e nel frattempo finiscono in parità anche Avola – Acquedolcese e Niscemi – Vittoria, entrambe per 2-2. Rimangono dunque immutate le posizioni delle prime cinque classificate, ma non il distacco dalla vetta: il Modica vola a 52 punti, tredici in più rispetto ad Avola e Messana, ex aequo a 39, mentre il Vittoria resta in quarta posizione per un solo punto rispetto alla seconda; l’Atletico Catania Viagrande, a quota 32 dopo l’1-1 casalingo contro il Palazzolo, mantiene il quinto posto anche per questa settimana, ma corre tuttora il rischio di essere sorpassato dalla Leonzio nel turno successivo.

Con soli 18 punti collezionati finora, risulta ben diversa la situazione della Nebros, che a causa del successo per 1-0 del Giarre sulla Polisportiva Gioiosa ora si trova in coabitazione con i gialloblù, rischiando di finire in zona playout.

Il prossimo impegno dei giallorossi contro il Niscemi, valevole per la ventesima giornata, è fissato alle ore 14:30 di sabato 31 gennaio e si disputerà sul sintetico del “Sorbello Stadium” di Bisconte.

Riccardo Giacoppo

Foto dalla pagina Fb della Messana.