Nebrosport, Radici è settimo assoluto nell’Autoslalom di Misilsmeri

Simone Milioti

mercoledì 15 Ottobre 2025 - 10:44

Un altro weekend di soddisfazioni per la Nebrosport, che domenica 12 ottobre 2025 ha preso parte al 30° Autoslalom Città di Misilmeri, appuntamento valido per il Campionato Siciliano e per il Trofeo Sud. A rappresentare i colori rossoblù è stato Luca Radici, protagonista in classe Kart Cross al volante del suo Semog Bravo Sport.

Il pilota sinagrese ha messo in atto una prestazione di grande spessore e velocità, chiudendo con un eccellente 7° posto assoluto, oltre al 1° posto di classe, 1° di gruppo. Radici ha confermato il suo ottimo stato di forma, trovando finalmente il giusto compromesso del suo kart cross: dopo le ultime modifiche all’assetto, il feeling con la vettura è stato perfetto. Il pilota ha spiegato che, con il nuovo setup, ha potuto esprimersi al meglio, consapevole che più del 7° posto non era possibile ottenere vista la presenza di prototipi molto performanti.

Un risultato che porta entusiasmo e fiducia in casa Nebrosport, ma soprattutto permette a Luca Radici di qualificarsi per la finale del Trofeo d’Italia Slalom – Trofeo Sud, che si disputerà il 18 e 19 ottobre al Trofeo Selva di Fasano. La Nebrosport archivia così il weekend di Misilmeri con un’altra prestazione di valore assoluto, confermandosi tra le protagoniste della specialità e guardando con rinnovato ottimismo all’appuntamento nazionale in Puglia.

Immagine in evidenza di Fabio Marchello

