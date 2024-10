“Nella zona Badiazza senz’acqua dopo il guasto a Fiumefreddo”

Dopo il guasto comunicato da Amam, l'appello di una cittadina: "Nessuno ci dà informazione"

MESSINA – Segnalazione al numero WhatsApp 366.8726275. “In merito al guasto comunicato da Amam, noi di Badiazza siamo stati abbandonati da tutti. Ho chiesto ieri un’autobotte alle 7:30 ma inizialmente mi è stata negata. L’operatrice si è anche rivolta male e, dopo molta insistenza, sono riuscita ad ottenerla. Ma, avendo un serbatoio di 300 litri, questa mattina alle 10 era già terminata. Nessuno che ci dia informazioni, magari anche solo per dire che stanno sistemando. Dovrebbero quantomeno mettere a disposizione più autobotti possibili. In questa zona vivono anche anziani e disabili. Non è possibile vivere così”.

