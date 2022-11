"Nell'intasato viale Principe Umberto cartelli di rimozione ma i lavori ancora non partono" - Tempostretto

Una segnalazione su cartelli in una via trafficatissima

Segnala un lettore: “Da sabato 12 novembre sono stati posizionati in viale Principe Umberto, zona Orto Botanico, diversi cartelli di ordinanza rimozione (nella foto, n.d.r.). Molti abitanti, con grande senso civico, e non poco disagio, hanno ottemperato rimuovendo le proprie autovetture ma nella zona non è stato intrapreso alcun lavoro. E non è la prima volta che vengono messi i cartelli per una data e i lavori si svolgono in un’altra, con buona pace di chi in questo bailamme subirà l’intervento degli efficientissimi carri rimoźione. Giova ricordare che trattasi di una zona ad altissima densità abitativa, dove parcheggiare regolarmente è difficilissimo, anche perché ci sono tantissimi stalli per disabili, individuali e non. E andrebbe verificato se che qualche beneficiario, nel frattempo, sia deceduto. Parimenti da mesi è chiusa una attività commerciale che beneficiava di due stalli per scarico merci. Inoltre, il marciapiede è dissestato e pericoloso in più punti”.