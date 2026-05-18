“Nello spazio tra le nuvole”, al Palacultura l’omaggio a Franco Battiato

Concerto-spettacolo con il Guarnieri Ensemble sabato 23 maggio a Messina

MESSINA – Un viaggio musicale e poetico attraverso l’universo creativo di Franco Battiato: è questo il cuore del concerto-spettacolo “Omaggio a Battiato – Nello Spazio tra le Nuvole”, in programma sabato 23 Maggio alle ore 20,30 al Palacultura Antonello, nell’ambito della Stagione Concertistica dell’Accademia Filarmonica di Messina.

A rendere omaggio a uno dei più visionari e amati autori italiani sarà il Guarnieri Ensemble, composto da Teresa Lombardo (violino), Nadia Tidona (viola), Giuseppe Guarnieri (pianoforte e cori), Alessandro Romano (chitarra e voce), con la partecipazione straordinaria dell’attore Giovanni Peligra, voce narrante e guida emotiva del percorso. La formazione porta avanti da oltre dieci anni un progetto dedicato alla rilettura, alla cura e alla diffusione dell’opera del grande cantautore e compositore siciliano: un percorso lungo, coerente e appassionato, che ha permesso al gruppo di sviluppare un linguaggio interpretativo personale, rispettoso e allo stesso tempo creativo, capace di restituire la profondità filosofica, la leggerezza ironica e la tensione spirituale che attraversano tutta la produzione del Maestro.

“Nello Spazio tra le Nuvole” non è un semplice concerto, ma un attraversamento poetico dell’immaginario di Battiato: dalle icone pop che hanno segnato la cultura italiana alle pagine più intime e contemplative, dai paesaggi sonori del Mediterraneo alle visioni cosmiche che hanno reso il suo linguaggio unico nel panorama europeo.

La voce recitante di Giovanni Peligra intreccia la parola alla musica, creando un itinerario che accompagna il pubblico in quello spazio sospeso dove memoria, filosofia e musica si incontrano, alla riscoperta della persona e del pensiero di Franco Battiato.

Il Concerto-spettacolo propone una selezione ampia e rappresentativa del repertorio di Battiato: da La Cura a Bandiera Bianca, da L’era del Cinghiale Bianco a Voglio Vederti Danzare, un percorso che restituisce la complessità di un artista capace di unire Oriente e Occidente, pop e metafisica, danza e contemplazione.