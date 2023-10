"Nessun aumento delle indennità per presidenti e consiglieri delle Municipalità" - Tempostretto

L'assessorato regionale agli enti locali dà ragione alla segretaria generale Carrubba. Aumenti in vista invece per i consiglieri comunali

MESSINA – “Sì all’aumento delle indennità per i consiglieri comunali. No per presidenti e consiglieri delle Municipalità”. L’assessorato regionale alle Autonomie locali dà ragione all’impostazione della segretaria regionale del Comune di Messina Rossana Carrubba. I gettoni dei consiglieri comunali saranno presto adeguati al rialzo, come fatto nei mesi scorsi (e non senza polemiche) con le indennità del sindaco, degli assessori e del presidente del Consiglio comunale. Ma l’adeguamento non riguarda le Circoscrizioni.

Da ricordare pure che, nel 2022, quattro presidenti su sei hanno presentato ricorso al Tar, sostenendo che anche a loro spettasse l’aumento in parallelo con l’incremento per sindaci e assessori. Ma l’interpretazione della segretaria generale e del sindaco Basile è stata considerata corretta dal dipartimento regionale Autonomie locali.

Dato che la Regione siciliana ha potestà legislativa esclusiva in materia, avrebbe in caso previsto espressamente l’adeguamento per presidenti e consiglieri delle Municipalità, secondo questa interpretazione. Cosa che non è stata fatta.

Ma la partita, in ambito di ricorso al Tar, non è ancora chiusa.

