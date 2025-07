“Nessun furto, volevo solo un obolo”, liberato 58enne fermato a Giampilieri

L'uomo, che ha qualche precedente, sarà processato a ottobre prossimo

Voleva soltanto chiedere una offerta, non rubare. E’ questa la spiegazione che il 58enne messinese ha offerto al giudice, dopo il suo arresto per tentato furto in abitazione.

Entra in casa a Giampilieri

L’uomo era stato fermato dai Carabinieri a Giampilieri due mattine fa, quando aveva tentato di introdursi all’interno di una casa, dopo aver forzato la porta d’ingresso con un arnese da scasso. I militari sono però arrivati prima che potesse entrare.

Una richiesta di obolo

Posto ai domiciliari, è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto. Il difensore, l’avvocato Pietro Fusca, ha dimostrato che si era trattato di una semplice richiesta di obolo e il 58enne è stato rimesso in libertà, in attesa del processo che sarà celebrato a ottobre prossimo.