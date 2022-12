"Neuroscienze traslazionali", l'opera di Antonio Ceresa alla Gilda dei Narratori - Tempostretto

Cosa sono e quale impatto possono avere sulla vita quotidiana? Se ne parla giovedì 1 dicembre

MESSINA – Si chiama “Neuroscienze traslazionali” l’opera di Antonio Ceresa, edita da Carocci editore, che verrà presentata alla libreria Ubik – La Gilda dei Narratori, di Messina giovedì 1 dicembre alle 18.30. All’interno del volume viene illustrato il modo in cui le neuroscienze possono aiutare le persona a superare le malattie della mente.

Cosa sono le neuroscienze traslazionali

Le neuroscienze traslazionali richiamano a una branca scientifica nata negli ultimi anni con lo scopo di creare nuovi ponti tra la scienza di base e l’industria e permettere la realizzazione di nuovi sistemi, procedure e servizi utili per la salute mentale. E così si discuterà con i presenti del reale impatto che possono avere sulla vita quotidiana. Il libro, dopo aver collocato storicamente questo ramo disciplinare inedito, fornisce un modello teorico di riferimento per le future generazioni di ricercatori che dovranno trasformarsi in un’auspicata forma ‘ibrida’ di neuroscienziato. Inoltre, vengono presentati i settori più innovativi in cui le neuroscienze potranno aiutare i clinici con risultati più consistenti per la medicina di precisione.

Insieme all’ingegnere Giovanni Pioggia (responsabile dell’unità IRIB-CNR di Messina), si discuterà degli incredibili avanzamenti che sono stati raggiunti negli ultimi anni per il trattamento dell’autismo e dei disturbi alimentari. Mentre Salvo Calabrò Neurologo all’ Irccs Bonino-Pulejo, illustrerà come trattare in maniera olistica i pazienti con danni cerebrali dal singolo deficit motorio fino alla presa in carico dei familiari. Modererà l’incontro il giornalista dell’Ansa Gianluca Rossellini.