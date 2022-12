"New Mobility Messina". Basile: "Puntiamo sull'isola pedonale, la città può cambiare" - Tempostretto

Dal 15 al 18 dicembre focus sulla mobilità elettrica, prove e simulatori di guida

MESSINA – Monopattini elettrici, mostre di auto e l’importante obiettivo di sensibilizzare la città. L’evento New Mobility Messina si terrà sull’isola pedonale permanente di viale San Martino da giovedì 15 a domenica 18 dicembre. Un evento che animerà il centro cittadino e con cui l’amministrazione vuole ulteriormente lanciare un messaggio verso una Messina più ecologica, con meno auto e più trasporti pubblici.

“Sapete perfettamente che il Natale parte giorno 8 e che quest’anno si punta molto alla pedonalizzazione – dice il sindaco Federico Basile -. Non deve essere il Natale con isola ma l’isola viatico per dimostrare che la città può cambiare se ognuno di noi ci mette un minimo di impegno. Dobbiamo far comprendere che stiamo attuando tutti gli strumenti per agevolare questa transizione: parcheggi a prezzi agevolati, navette, sistemi con monopattini elettrici. Non sarà un passaggio indolore ma è una necessaria evoluzione per rendere Messina protagonista. E l’evento dal 15 al 18 con varie attrazioni sulla mobilità elettrica manderà un grande messaggio. L’isola sarà una chiave di lettura per una nuova visione. È una rivoluzione culturale”.

Mondello: “Città impostata su isole pedonali e ztl”

“Le regole sull’isola saranno semplici – aggiunge il vicesindaco e assessore alla mobilità, Salvatore Mondello -. L’isola partirà l’8 dicembre e si chiuderà l’8 gennaio. La seconda isola, quella temporanea dal viale San Martino basso fino a piazza duomo da via primo settembre, sarà attiva dalle 20 alle 4. Sul viale, invece, sarà permanente. Si congiungeranno per unire parte commerciale e parte culturale. Abbiamo iniziato a immaginare questa città nel 2018. La visione di Messina della giunta ha base decennale. Il nostro ragionamento è legato al cambio di passo. E questo strumento ci serve per fare lo scatto con un approccio modificato. Lo standard della città deve essere impostato su isole pedonali e Ztl che funzionano. L’unica cosa da sottolineare è che ogni singolo cittadino è determinante, ognuno ha la stessa responsabilità”.

Le iniziative dal 15 al 18 dicembre

Le iniziative di Atm illustrate dal presidente Giuseppe Campagna. “Abbiamo previsto anche abbonamenti online, tutte le applicazioni permettono di acquistarli. Il parcheggio nei multipiano costerà 2.50 euro al giorno e pochi sanno che al Cavallotti, da poco riqualificato, esiste già un abbonamento da 50 euro mensili, in pratica 83 centesimi al giorno. Dal 15 al 18 dicembre l’area pedonale di viale San Martino e Piazza Cairoli vedrà molte mostre di auto, bici, mezzi elettrici, con aziende di alto profilo e marchi internazionali a sostenerci. Avremo i monopattini e faremo prove di guida, bisognerà solo scaricare un questionario e fare un corso di sicurezza. Ci saranno anche i simulatori di guida e infine ripercorriamo la storia dell’automobile”.

Nello specifico la manifestazione prevede:

– area expo Motorsport elettrico: Giulia Etcr di Romeo Ferraris, ds E-tense Fe, due volte campione del mondo nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, smart e-cup, Tesla racing;

– prove monopattini Lime tramite app Atm MovUp;

– area prova scooter e e-bike;

– prova simulatori di guida professionali dinamici;

– expo auto storiche;

– expo carrozze storiche;

– expo bus atm dal bus storico agli ultramoderni elettrici;

– expo auto moderne elettriche e ibride;

– expo auto e moto elettriche;

– area bambini.