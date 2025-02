Niente acqua a Minissale, Amam al lavoro

Individuate cinque micro perdite e il malfunzionamento di una saracinesca

“Abbiamo subito avviato le opportune verifiche tecniche per individuare le cause del disservizio, che ha coinvolto un numero limitato di utenze, e attivare le necessarie soluzioni”.

Così Amam in merito alle criticità nell’erogazione idrica registrate a Minissale. Impiegata una squadra specializzata per la ricerca di micro perdite sulla rete idrica e fino alla serata di domenica sono state intercettate e riparate cinque micro perdite. Inoltre due squadre di tecnici Amam sono rimaste costantemente sul posto per garantire supporto e monitorare la situazione.

L’analisi della rete ha evidenziato che il problema sembrerebbe riconducibile al malfunzionamento di una saracinesca, il cui intervento potrebbe aver risolto le criticità segnalate.

Il servizio autobotti è sempre stato al servizio delle abitazioni che hanno subito i disagi garantendo la fornitura idrica a tutte le utenze interessate.

Anche lunedì il personale Amam continuerà a monitorare la situazione.

