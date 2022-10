Niente da fare per la Reggina: al "Tardini" il Parma s'impone per 2-0 - Tempostretto

Il gol del vantaggio, un magnifico "coast-to-coast" dell'olandese Oosterwold, dopo un angolo per gli amaranto. Al 74' raddoppia Valenti

REGGIO CALABRIA – Netta sconfitta della Reggina al “Tardini” di Parma, malgrado un primo tempo nel quale gli amaranto hanno davvero spadroneggiato in lungo e in largo. Lutto al braccio e minuto di silenzio per i crociati, in memoria dell’ex centrocampista gialloblù Enrico Cannata, scomparso l’11 ottobre scorso. E i padroni di casa scontano anche nove pesantissime assenze.

Al 4′ l’occasione-gol è per i padroni di casa con Inglese: sarà una delle poche dell’intero match. Per gli amaranto c’è netto controllo della situazione, con momenti in cui tutto si fa più rapido e incisivo. Per esempio, fra il 23′ e il 25′, da un lato con un salvataggio di Valente sulla linea di porta dei padroni di casa e dall’altro con Fabbian che cade in area spinto da Oosterwolde: la Reggina chiede il penalty, ma inutilmente. In pieno recupero c’è poi un insidioso tiro di Canotto, ma Corvi si distende e para a terra.

Gli ospiti sperano di riuscire a finalizzare almeno nel secondo tempo: e al 50′ ci vanno davvero vicini, solo Delprato riesce a deviare il quasi-gol di Rigoberto Rivas.

Ma trascorre giusto un minuto e, sugli sviluppi di un corner per gli amaranto, proprio l’olandese Jayden Oosterwolde firma un gol da “libro dei sogni”: un coast to coast lungo praticamente quanto tutto il campo di calcio, dopo aver raccolto il pallone in seguito agli sviluppi di un calcio d’angolo per gli ospiti. Scartato un difensore, Oosterwolde infila Colombi all’angolino basso con un tiro imparabile: 1-0 per il Parma.

Più rade, ma continuano a essere per la Reggina le azioni più significative della gara, come il tiro di Canotto al 61′ che sfiora il palo.

Ma il Parma è più concreto, e al 74′ Valenti raddoppia: lo schema su punizione riesce in maniera magistrale ai parmensi. Di fatto, sull’esito del match cala il sipario. Nulla possono, in concreto, le occasioni di Cionek e Fabbian.

In atto, guidano la classifica di serie cadetta Reggina, Bari e Frosinone (i frusinati, però, hanno dalla loro una gara disputata in più).

