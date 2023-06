Niente sicurezza in un cantiere, sospesa l'attività e 35mila euro di sanzioni - Tempostretto

Il controllo dei carabinieri a Malfa, alle Isole Eolie. Tra le violazioni, la mancanza di parapetti

ISOLE EOLIE – Controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: è stata sospesa l’attività di un cantiere e sono state erogate ammende e sanzioni per oltre 35.000 euro. A Malfa, alle Isole Eolie, i carabinieri della Compagnia di Milazzo e il Nucleo ispettorato del lavoro di Messina hanno effettuato dei controlli e rilevato diverse violazioni alla normativa del settore. In particolare, scrivono gli stessi carabinieri, “la mancanza delle precauzioni quali l’installazione di parapetti, per evitare il pericolo caduta dall’alto per gli operai, e il mancato rispetto della viabilità di cantiere”.

Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria, unitamente al coordinatore della sicurezza, che “ha omesso di aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento”, osservano sempre i rappresentanti dell’Arma. In ogni caso, i tredici operai, impegnati nelle attività di cantiere controllati dai carabinieri, sono risultati tutti in regola.

Si tratta di un’operazione del Comando provinciale carabinieri di Messina, d’intesa con il dirigente dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Messina, l’architetto Enrico Zaccone.

Articoli correlati