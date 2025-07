Night bus della polemica, Atm: “Sono sicuri”

L'azienda replica alla Uil in polemica sui bus della movida e spiega: normali mezzi con il dj a bordo

Messina – Il bus della movida è sicuro. Così Atm risponde ai dubbi avanzati dalla Uil Trasporti a proposito del Night bus, ovvero le corse notturne dedicate ai giovani, attive nel periodo estivo nelle zone dei locali.

I Night bus sicuri

“Il Night bus si inserisce tra le iniziative promosse in questi anni dall’azienda per favorire l’utilizzo del mezzo pubblico – dice l’Azienda trasporti municipalizzata messinese – In questo bus, i ragazzi potranno viaggiare ascoltando musica mentre raggiungono i luoghi della movida, pur nel rispetto di tutte le regole sulla sicurezza previste dalla normativa”.

Normali bus con dj a bordo

Il Night bus è un normale mezzo di servizio, per nulla modificato, precisa una nota ufficiale di Atm. “Tutte le operazioni verranno svolte in sicurezza e non potranno essere tenuti comportamenti contrari alle norme che regolano il trasporto pubblico locale. L’unica differenza è che a bordo vi sarà un dj che diffonderà la cosiddetta musica di decompressione, volta ad allietare chi la ascolta. Questa iniziativa nasce con l’intenzione di invogliare i giovani all’utilizzo dei mezzi pubblici in luogo di mezzi privati, che spesso sono causa di pericolosi incidenti notturni”. conclude la municipalizzata trasporti.