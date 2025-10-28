 Ninni Corda è il nuovo consulente tecnico del Racing City Group Italia

Simone Milioti

martedì 28 Ottobre 2025 - 11:00

Nel suo nuovo ruolo il dirigente sardo si occuperà anche dell'Acr Messina senza però entrare nel nuovo organigramma

MESSINA – Il Racing City Group ufficializza un ruolo per Ninni Corda nella gestione del prossimo Acr Messina. Justin Davis e Morris Pagniello lo avevano anticipato già nella conferenza stampa di sabato scorso e dando seguito alle loro parole arriva adesso l’ufficialità. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Mr. Ninni Corda nella famiglia Racing City Group come nuovo Consulente Tecnico di Racing City Group Italia – così sulla pagina social del gruppo – Ninni affiancherà inoltre il nostro nuovo club affiliato, Acr Messina, portando con sé una grande esperienza e una lunga serie di successi”.

Il comunicato prosegue vantando i risultati di Corda: “Considerato uno dei più vincenti direttori sportivi italiani, Corda ha conquistato oltre 9 campionati nel corso della sua carriera con club come Como Fc, Foggia, Savona, Tempio e Alghero. Vanta anche un’esperienza internazionale, avendo collaborato con noi come Responsabile dello Scouting Internazionale per il club di LaLiga CD Leganés nella stagione 2016/17”.

