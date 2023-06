Nizza. Autonomia differenziata e mantenimento del Ccpm, approvate mozioni in Consiglio - Tempostretto

L'aula ha preso posizione sui due importanti tempi

NIZZA – Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Nizza sono state approvate, all’unanimità, due mozioni portate in aula dal presidente Gaetano Scarcella, che si è fatto portavoce di un sentimento condiviso dal sindaco Natale Briguglio, dalla Giunta e da tutte le componenti politiche. La prima è relativa al disegno di legge sulle “Disposizioni per l’attuazione della autonomia differenziata”; la seconda per garantire il “definitivo mantenimento del Centro di Cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina”. Relativamente al primo argomento, il Consiglio di Nizza ha espresso la propria preoccupazione e contrarietà al disegno di legge, così come attualmente formulato, affermando la volontà di contrastare l’ipotesi che si possa dare vita ad un Paese diviso tra cittadini di serie A e di serie B. L’impegno, formalizzato con l’approvazione della mozione, è quello di assumere iniziative che facciano pesare l’orientamento della comunità nizzarda verso principi di autonomia che assegnino a tutte le realtà del nostro Paese uguali opportunità di benessere civile e sociale.



Nel testo della seconda mozione – presentata pochi giorni dopo la sottoscrizione della proroga della convenzione avviata nel 2010 tra l’Ospedale San Vincenzo di Taormina e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma – oltre a evidenziare preoccupazione e contrarietà alla ipotesi di chiusura del Centro, il Consiglio comunale di Nizza chiede espressamente che la Regione rivendichi dal Ministero della Salute la concessione di una specifica deroga per consentire l’esistenza di due centri dello stesso tipo nel territorio regionale. La mozione chiede inoltre che le forze politiche e parlamentari regionali e nazionali agiscano in tutte le sedi istituzionali per garantire in maniera definitiva il mantenimento del Centro di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina divenuto nel tempo un centro di eccellenza per la qualità dei servizi sanitari resi in favore di centinaia di piccoli pazienti, divenendo punto di riferimento per il Mediterraneo. Con questa mozione il Consiglio impegna tutta l’Amministrazione ad assumere ogni utile iniziativa per sensibilizzare tutti gli attori istituzionali interessati, in merito al grave ed irreparabile danno che verrebbe arrecato a tutti i pazienti ed alle loro famiglie in caso di chiusura del Centro di Cardiochirurgia pediatrica del San Vincenzo di Taormina ed alla necessità di individuare una soluzione definitiva, senza dover fare ricorso a reiterate proroghe per periodi limitati.