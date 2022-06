Nizza. Briguglio: "Priorità alle segnalazioni che arrivano dai cittadini" - Tempostretto

Il sindaco ha già disposto numerosi interventi in paese, raccogliendo le istanze che vengono dalla cittadinanza: "Tutti si sentano parte del bene comune"

NIZZA DI SICILIA – L’azione amministrativa del neo sindaco di Nizza di Sicilia, Natale Briguglio, è partita a pieno ritmo. Sin dal suo insediamento, Briguglio ha posto in essere una serie di azioni per comprendere al meglio le necessità del comune jonico. “Sono già stati effettuati diversi sopralluoghi – spiega Briguglio – e, insieme agli assessori, abbiamo realizzato una lista delle priorità, accogliendo anche le segnalazioni dei nizzardi. Anche con queste azioni la mia amministrazione vuole distinguersi rispetto al passato, lavorando in modo nuovo ed innovativo per il benessere di Nizza e della nostra comunità”.

Le segnalazioni dei cittadini

“Ad esempio – prosegue il sindaco Briguglio – nei giorni scorsi, grazie ad alcune segnalazioni di alcuni genitori, siamo prontamente intervenuti sulle condizioni dell’area giochi situata all’interno dell’asilo nido, che non consentivano ai bambini di muoversi in sicurezza. Siamo subito intervenuti e, grazie agli operai del Comune abbiamo risistemato l’area. Abbiamo provveduto a sistemare la spiaggia, posizionando sull’arenile le passerelle e le docce per renderla già attrezzata, senza dimenticare che abbiamo effettuato una serie di interventi di manutenzione ordinaria. Inoltre, abbiamo incontrato i responsabili della Forestale, per fare il punto sulla realizzazione di un Piano antincendio per i mesi più caldi”.

“Tutti si sentano responsabili del bene comune”

“Dobbiamo sentirci tutti responsabili del bene comune. Nessuno escluso. Tutti i cittadini devono collaborare e, come amministrazione, saremo intransigenti nei confronti di coloro che sporcano il paese e non rispettano le regole. Dobbiamo ristabilire gli equilibri che saranno la base per i progetti futuri. Solo così possiamo migliorare il nostro bellissimo comune”, conclude Briguglio.

