Nizza. Finanziamento di 4,5 mln per l’ammodernamento del depuratore consortile

L'annuncio del capogruppo all'Ars del M5s, Antonio De Luca, in conferenza stampa a Nizza. Confermati anche i 400mila euro per l'impianto di dearsenificazione

NIZZA – La sala consiliare del Comune di Nizza nei giorni scorsi ha ospitato la conferenza stampa organizzata dall’on. Antonio De Luca, capogruppo all’ARS del MoVimento 5 Stelle, per evidenziare i risultati ottenuti nel corso dell’ultima manovra finanziaria e non solo, in favore del comune jonico. Prima fra tutte, il finanziamento di 400 mila euro per l’acquisto di un impianto di dearsenificazione per il trattamento delle acque per restituire finalmente l’acqua potabile nelle case dei cittadini nizzardi.

L’incontro è stato aperto dal sindaco di Nizza, Natale Briguglio, che ha evidenziato come questa sia l’ultima di una serie di misure che l’on. Antonio De Luca ha posto in essere negli ultimi anni in favore del centro da lui amministrato, ringraziando il deputato messinese e tutto il MoVimento 5 Stelle.

De Luca nel prendere la parola ha dichiarato: “Nizza di Sicilia rappresenta un modello positivo di collaborazione, con la politica che individua e si concentra sui problemi concreti a prescindere dalle singole appartenenze. Ho fortemente voluto il finanziamento di 400 mila euro per la realizzazione di un impianto di dearsenificazione per il trattamento delle acque, per venire incontro a un’esigenza fondamentale di questa comunità, dopo i recenti fatti di cronaca che hanno interessato Nizza di Sicilia, con la presenza di questa sostanza nella rete idropotabile in percentuali superiori rispetto al limite stabilito dalla legge”.

I fondi per il nuovo depuratore

“Particolarmente importante, inoltre, la somma di 4,5 milioni di euro che verrà destinata per depuratore consortile di Nizza di Sicilia. Queste risorse economiche – ha concluso il deputato pentastellato – erano state inizialmente destinate alla struttura commissariale della depurazione per la realizzazione di questo specifico impianto, ma successivamente è stato necessario generalizzare la norma, ragion per cui ho chiesto e ottenuto dal Presidente Renato Schifani l’impegno di destinare queste somme in favore del comune jonico, per la realizzazione di questa infrastruttura così importante che attende il finanziamento da oltre 20 anni”.

Santisi: “Orgogliosi dei risultati ottenuti”

Ha poi preso la parola il consigliere comunale del M5S Domenico Santisi, capogruppo di maggioranza: “Abbiamo concluso il 2024 raggiungendo risultati storici, di cui siamo estremamente orgogliosi. Grazie all’impegno del Movimento 5 Stelle Sicilia e del nostro capogruppo all’ARS, On. Antonio De Luca, siamo riusciti a raggiungere due traguardi importantissimi: 400 mila euro ottenuti grazie ad un emendamento presentato proprio da Antonio De Luca per l’acquisto di un dearsenificatore e 4,5 milioni di euro di finanziamento regionale per la modernizzazione integrale del depuratore consortile. Quest’ultimo traguardo, in particolare, è stato possibile grazie alla stretta collaborazione e la sinergia creatasi tra la nostra amministrazione e il deputato regionale. Un lavoro che ha raggiunto il suo apice con la visita, lo scorso novembre, di una delegazione comunale che, insieme ad Antonio De Luca, ha incontrato il presidente della Regione, Renato Schifani, ottenendo di fatto il finanziamento richiesto. È grazie a un lavoro costante e a uno spiccato senso di pragmatismo che siamo riusciti a intercettare i fondi necessari a portare benefici sempre tangibili alla comunità nizzarda”.

Tempi ancora lunghi per l’impianto di dearsenificazione

Ha concluso la conferenza stampa l’assessore Antonio Nocifora, evidenziando il risultato straordinario ottenuto, perché questo finanziamento permetterà di avere l’acqua potabile e di valorizzare i lavori eseguiti in questi anni nel sistema idrico del centro jonico.

La manovra finanziaria sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di febbraio e, successivamente il Comune di Nizza di Sicilia farà una gara d’appalto per individuare una ditta specializzata che realizzi l’impianto di dearsenificazione per il trattamento delle acque in due mesi.