Acqua non potabile a Nizza, arrivano 400mila euro per l’impianto di dearsenificazione

Il finanziamento regionale ottenuto grazie all'impegno del Movimento 5 stelle

NIZZA DI SICILIA – La soluzione per il problema arsenico a Nizza c’era. Adesso ci sono anche i fondi per concretizzarla. Grazie all’impegno del Movimento 5 Stelle nella finanziaria regionale è stato previsto un contributo straordinario di 400mila euro che consentirà al Comune di acquistare un impianto di dearsenificazione dell’acqua comunale. Un risultato frutto del lavoro sinergico tra il deputato regionale Antonio De Luca e il capogruppo di maggioranza Domenico Santisi.

“Ma non è tutto – sottolineano gli esponenti del M5s di Nizza di Sicilia -. Con i 100mila euro già stanziati lo scorso agosto grazie alla variazione di bilancio, siamo riusciti a raccogliere mezzo milione di euro in pochi mesi, dimostrando che con visione e dedizione si possono realizzare traguardi concreti per il bene della collettività. Questo non è solo un risultato del movimento, ma una vittoria per la nostra comunità. Questo impianto di dearsenificazione sarà un simbolo di rinascita, di un futuro in cui la qualità della vita, la salute pubblica e l’ambiente sono al centro di ogni decisione politica”.

Santisi: “Un successo frutto del lavoro di squadra”

“Sono davvero contento di aver contribuito affinché la nostra piccola ma importante comunità ottenesse i finanziamenti per l’acquisto di un dearsenificatore”, ha commentato il consigliere comunale Domenico Santisi. “I successi – ha aggiunto – sono sempre il frutto del lavoro di squadra e mai dei singoli, ed è per questo che desidero ringraziare tutti gli attivisti del Movimento 5 stelle di Nizza e della riviera jonica messinese, le nostre coordinatrici provinciali Cristina Cannistrà e Vera Giorgianni, così come i nostri parlamentari regionali e nazionali, che ancora una volta hanno dimostrato di saper fare vera politica. Un ringraziamento speciale va, naturalmente, all’on. Antonio De Luca, sempre presente e attento alle esigenze del nostro territorio. Un pensiero di gratitudine – ha concluso Santisi – va anche a tutta la squadra di “Crescita, Libertà e Progresso” ed in particolare al nostro sindaco Natale Briguglio per la fiducia che continua a riporre in noi, e all’assessore al ramo Antonio Nocifora. Entrambi impegnati, questo lo so per certo, 7/7 giorni e H24 per il bene della comunità”.

I tempi per realizzare l’impianto

Adesso l’obiettivo è fare in fretta per poter tornare alla potabilità dell’acqua. Certo, i tempi non potranno essere brevissimi. Dall’affidamento dell’incarico sono previsti circa 90 giorni per i lavori di realizzazione dell’impianto. Un obiettivo realistico potrebbe essere quello di completare i lavori entro la primavera del prossimo anno.