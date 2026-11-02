 Messina. Demolizione degli ex Silos, da domani modifiche ai percorsi di alcune linee ATM

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Redazione

Messina. Demolizione degli ex Silos, da domani modifiche ai percorsi di alcune linee ATM

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lunedì 02 Novembre 2026 - 16:58

Fino al 23 novembre nuova viabilità nell'area interessata dai lavori

MESSINA – A partire dalle ore 9 di domani, 3 novembre, e fino al 23 novembre, saranno temporaneamente modificati i percorsi di alcune linee di ATM, in conseguenza delle disposizioni contenute nell’ordinanza comunale relativa alla nuova viabilità nell’area interessata dai lavori di demolizione degli ex Silos.

I nuovi percorsi

In particolare, le linee 1, 18/, 18 bis, 19 bis, 21, 23 U, 24, 32, 33, Sostitutivo Tram, N1 e N2 non transiteranno dal Terminal Cavallotti e seguiranno un percorso alternativo: dopo aver effettuato la fermata della Stazione Centrale in direzione nord, i bus proseguiranno verso via Luigi Rizzo, per poi svoltare sul viale San Martino basso e riprendere da lì il normale itinerario. Le restanti linee che utilizzano il Terminal Cavallotti come capolinea di partenza si adegueranno alle prescrizioni previste dall’ordinanza comunale.

Per agevolare gli utenti e fornire indicazioni sulla viabilità all’interno del parcheggio Cavallotti, ATM provvederà a installare apposita segnaletica informativa e a garantire il supporto del personale aziendale.

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