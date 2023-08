"No al Ponte, difendiamo la città": presidio del Pd in contrada Conca d'Oro-Annunziata - Tempostretto

"Verrà messa a conoscenza la popolazione locale degli espropri e delle demolizioni di interi complessi residenziali e di decine di case singole"

MESSINA – Giovedì 10 agosto dalle 17,30 alle 20, si terrà in contrada Conca D’Oro-Annunziata un presidio itinerante organizzato dal Coordinamento provinciale del Pd di Messina finalizzato a sensibilizzare gli abitanti del popoloso rione sugli effetti che i cantieri del ponte sullo Stretto arrecheranno all’intera zona. Verrà, infatti, messa a conoscenza la popolazione locale degli espropri e delle demolizioni di interi complessi residenziali e di decine di case singole. Un territorio che vedrebbe un impatto sconvolgente non solo per chi sarà costretto a lasciare la propria casa (si parla di oltre 60 nuclei familiari) ma anche per chi resta: il cantiere, infatti, ricade su un’area densamente urbanizzata, con ben tre plessi scolastici e nei pressi del polo universitario.

L’iniziativa, inquadrata nelle attività dell’estate militante del PD messinese, fortemente voluta dagli iscritti del partito, vuole ribadire con forza l’impegno politico del partito contro il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto ed è volta a rendere consapevoli dell’impatto dell’opera anche gli abitanti delle zone della città lontane dal cantiere principale, e che, erroneamente, pensano di non subire alcun effetto negativo. L’appuntamento, pertanto, sarà per le ore 17:30 del 10 agosto 2023 nell’area antistante il panificio Astone di Contrada Conca D’Oro, villaggio Annunziata.