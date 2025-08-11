“No al trasferimento del reparto di Medicina da Milazzo a Barcellona”

Lettera aperta di 4 consiglieri comunali milazzesi indirizzata al direttore generale Asp Cuccì. "Uno spostamento, seppure temporaneo, sarebbe penalizzante"

MILAZZO – “I sottoscritti consiglieri comunali comunicano di aver inviato una lettera aperta al manager dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, per invitarlo a rivedere la decisione di trasferire il reparto di Medicina da Milazzo a Barcellona. Non è possibile rimanere in silenzio di fronte al totale disinteresse della politica locale e regionale sulla sanità milazzese e oggi consideriamo penalizzante per la comunità milazzese lo spostamento seppur temporaneo della Medicina. Vorremmo dare credito alle assicurazioni date dall’Asp per un ritorno all’ospedale di Milazzo del reparto di Medicina nella sua complessità ma i fatti avvenuti in questi anni non ci confortano. Pensiamo al trasferimento del reparto di gastroenterologia trasferito definitivamente o di pneumologia. Purtroppo in questi anni abbiamo assistito al depotenziamento dell’ospedale di Milazzo con un intervento della politica che tira la coperta da una parte e dall’altra”.

“L’ospedale di Milazzo è un presidio sanitario fondamentale”

Questa la presa di posizione dei consiglieri Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro, Giuseppe Crisafulli e

Damiano Maisano. Proseguono così nella nota: “È come se si stesse sfogliando un carciofo: ogni giorno si toglie una parte su intervento della politica esercitata da deputati che certamente parteggiano per le proprie città e i loro paesi di origine. Ma in questo gioco a pagare pegno è sistematicamente l’ospedale di Milazzo, dimenticando che si tratta di un presidio sanitario fondamentale e di primo livello in una fascia di territorio dove insiste anche un’industria pesante. Proprio per questo, oltre a chiedere un incontro col direttore generale, sollecitiamo il presidente del Consiglio a riaprire la seduta straordinaria permanente, che si è svolta nei mesi scorsi e che non si è mai chiusa, per affrontare la questione sanità a Milazzo”.