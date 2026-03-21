“No good morning, no good night”: il docufilm sulla Palestina di Matteo Arrigo sbarca al Senato

La proiezione su iniziativa della senatrice Barbara Floridia. Il videomaker messinese mostra ciò che accadeva in Palestina già nel 2018: "E oggi è ancora peggio"

ROMA – Il docufilm “No good morning, no good night” di Matteo Arrigo, in cui il messinese ha raccontato la vita in Palestina nel 2018, sarà proiettato nella Sala Caduti di Nassirya al Senato della Repubblica, a Roma. L’iniziativa è partita dalla senatrice Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai e anch’essa messinese.

L’evento il 26 marzo in Senato

L’evento si terrà giovedì 26 marzo alle ore 17 e sarà un’occasione per accendere i riflettori su quanto accadeva già nel 2018 in Palestina. Arrigo, nel docufilm di circa 40 minuti, mostra luoghi e persone nella loro quotidianità, ben distante da quella occidentale a causa di conflitti che si protraggono e alternano dal 1948 a oggi.

Arrigo: “Dal 2018 a oggi in Palestina si vive ancora peggio”

A introdurre la proiezione sarà la senatrice del Movimento 5 stelle Alessandra Maiorino, che è anche componente intergruppo parlamentare per la pace tra la Palestina e Israele. Arrigo ha spiegato che c’è “grande soddisfazione nel far vedere questo lavoro in Senato. Ma l’amarezza è tanta, visto che in questi 8 anni non soltanto la situazione non è migliorata ma è addirittura peggiorata. Continuo a sentire alcune delle persone che ho conosciuto lì negli anni e mi raccontano che attualmente i palestinesi vengono trattati ancora peggio. Far vedere questo video è importante, perché raccontare queste ingiustizie è fondamentale”.