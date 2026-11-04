 Nobel per la pace ai bimbi di Gaza. Petizione a Messina

Nobel per la pace ai bimbi di Gaza. Petizione a Messina

Alessandra Serio

Nobel per la pace ai bimbi di Gaza. Petizione a Messina

mercoledì 04 Novembre 2026 - 16:34

Fa tappa anche in riva allo Stretto l'iniziativa nazionale, come firmare

Messina – I bimbi di Gaza candidati al premio Nobel per la pace. Se ne parla venerdì 6 novembre a Messina, nella sede dell’Assostampa in piazza Antonello, dove sarà presentata l’iniziativa nazionale. La proposta è sostenuta da una petizione on line che è possibile sottoscrivere al link petizione.gaza@avvenire.it

La presentazione a Messina

volantino gaza

Alle 10.30 nella sede dell’Associazione siciliana della stampa interverranno il giornalista e saggista Antonio Arena, frate Paolino Saia della chiesa di Lourdes, il professore e costituzionalista Alberto Randazzo e, in collegamento on line, il giornalista Piero Orteca.

L’iniziativa

L’iniziativa è del professor Eugenio Mazzarella, filoso e politico italiano, già preside della facoltà di Lettere all’Università Federico II di Napoli e consigliere della Presidenza della Repubblica, rilanciata dalla rivista Avvenire che sostiene la petizione.

Perché il Nobel per la pace

“Riconoscere ai bambini di Gaza il premio Nobel per la pace significa dare ancora valore alla parola pace”, ha scritto padre Ibrahim Faltas, vicario dalla Custodia di Terra Santa. La comunità francescana è tra i primi aderenti e sostenitori della proposta.

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