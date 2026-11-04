 Autostrada Messina - Catania. Incidente mortale a Giarre, traffico paralizzato tra Fiumefreddo e Acireale

Autostrada Messina – Catania. Incidente mortale a Giarre, traffico paralizzato tra Fiumefreddo e Acireale

Redazione

Autostrada Messina – Catania. Incidente mortale a Giarre, traffico paralizzato tra Fiumefreddo e Acireale

mercoledì 04 Novembre 2026 - 08:20

Autostrada bloccata in entrambe le direzioni per l'intervento dell'elisoccorso

Mattinata di passione e paura lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Intorno alle ore 7 di oggi, un grave incidente stradale si è verificato al chilometro 55+900, nel tratto compreso tra i caselli di Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, in direzione Messina.

Secondo le prime informazioni e dalle segnalazioni degli automobilisti in transito, un’auto è uscita fuori strada dopo l’impatto con un camion, precipitando nella scarpata adiacente alla carreggiata. Il conducente, purtroppo, avrebbe perso la vita.

Soccorsi e intervento di due elicotteri

L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul luogo sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo, insieme alle pattuglie della Polizia Stradale e ai sanitari del 118.

Data la complessità dell’area dell’incidente, si è reso necessario l’invio di due elicotteri di soccorso (tra cui l’elisoccorso ME118 operato da Avincis Aviation Italia). Gli aeromobili sono atterrati direttamente sulle corsie dell’autostrada per prestare le prime cure e accelerare il trasporto d’urgenza dei feriti in ospedale.

Traffico paralizzato e consigli alla viabilità

Per consentire le operazioni di atterraggio, soccorso e la successiva rimozione del mezzo, è stato disposto il blocco totale della circolazione in entrambe le direzioni di marcia.

Si registrano lunghe code ed estesi rallentamenti. Si consiglia di evitare l’ingresso in autostrada o di uscire prioritariamente agli svincoli di Acireale o Fiumefreddo prima che si formino ulteriori accumuli di veicoli a ridosso del luogo dell’incidente.

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