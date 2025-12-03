“Nodi da sciogliere”, a Furci una mostra fotografica permanente nella biblioteca

Gli scatti di vari autori seguono un percorso di riflessione tra fragilità, coraggio e rinascita

FURCI SICULO – E’ stata inaugurata nei locali della Biblioteca Comunale di Furci Siculo la mostra fotografica “Nodi da sciogliere – Percorsi visivi sulla violenza di genere ed educazione all’affettività”.

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Matteo Francilia, l’assessore Rosanna Garufi e il consigliere Carolina Foti, mentre Mario Pollino e Marcella Allegra, rispettivamente presidente e segretario dell’associazione AFI011, hanno presentato le foto con una proiezione che sono state accompagnate dalle note delicate e profonde del maestro Carmelo Coglitore.

Gli scatti seguono un percorso intenso ed evocativo che guida il pubblico in un breve viaggio di riflessione tra fragilità, coraggio e rinascita.

L’iniziativa, curata dall’associazione AFI 011 con il patrocinio del Comune di Furci Siculo, ha visto la partecipazione all’evento di cittadini e autorità nell’ambito sociale, tra cui Cettina La Torre, presidente del Centro Antiviolenza “Al Tuo Fianco”, Sandra Crisafulli, past presidente del Lions Club di S. Teresa di Riva, e rappresentanti delle associazioni fotografiche Roberto Mendolia e Lisa Bachis di “Taoclick” di Taormina e Domenico Di Guardo di “Arcipelago Sicilia” di Gaggi.

Le fotografie saranno esposte in modo permanente nella biblioteca comunale, gli orari correnti di apertura sono: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

(Foto di copertina di Roberto Mendolia)