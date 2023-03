A soli 22 anni la messinese Noemi David è già tra i protagonisti di Rai 2 - Tempostretto

Conduce il sabato mattina la trasmissione "Italian Green". Nell'ultima puntata ha citato Messina come esempio virtuoso

La giovane conduttrice messinese Noemi David, classe 2000, continua a stupire con il suo talento e la sua passione per il mondo della televisione. Con già due anni di esperienza nella conduzione di “Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile” su Rai 2, Noemi sta diventando un punto di riferimento per il pubblico italiano. Nella puntata andata in onda il 4 Marzo, non poteva mancare un riferimento a Messina, la sua città. Durante le news, Noemi ha parlato del modello virtuoso di Messina, dato che è la prima città metropolitana del Mezzogiorno ad avere il servizio “porta a porta” di raccolta dei rifiuti esteso interamente in tutta la città. Nello specifico Noemi David ha sottolineato come “sia giusto occuparsi di riciclo, come si fa ad esempio a Messina dove hanno suddiviso la città in tante micro aree, una sorta di piccoli paesi che amministrano da soli il ritiro e lo spazzamento”.

Noemi David

“Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile” è il programma di Rai 2 dedicato all’ambiente, presentato da 4 giovani ma già noti conduttori: Mario Acampa, Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli, ideato e prodotto da Gianluigi Polisena. Si parla di ambiente e sostenibilità in chiave positiva, costruttiva e a tratti ludica. La sensibilità ormai universalmente diffusa sui temi legati all’ecologia e alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico, rendono questi argomenti di grande attualità.

Articoli correlati