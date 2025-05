Noi Moderati a Messina: Corona confermato coordinatore provinciale, Repici vice

L'esito del congresso provinciale presieduto dall'onorevole Saverio Romano

MESSINA – Si è svolto nel Teatro Cristo Re di Messina il congresso provinciale di Noi Moderati, che ha visto la riconferma di Roberto Corona nel ruolo di coordinatore provinciale. Nel corso dei lavori congressuali è stato eletto Francesco Repici nel ruolo di vicecoordinatore provinciale con delega alla zona ionica messinese. Già consigliere comunale e capogruppo consiliare a Fiumedinisi per due mandati, Repici vanta un solido percorso istituzionale e associativo. È stato coordinatore provinciale della Giovane Italia – all’epoca guidata dall’attuale Premier Giorgia Meloni – nonché consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Messina.

“Dobbiamo riportare al centro i territori dimenticati. La politica è uno strumento di servizio, non di potere”, ha dichiarato Repici, sottolineando l’urgenza di affrontare le criticità della zona ionica, tra cui la valorizzazione del Limone Interdonato IGP, il turismo rurale e termale (con particolare riferimento ad Alì Terme), il dissesto idrogeologico, la messa in sicurezza della SS114 a Capo Alì e delle strade provinciali.

Il congresso è stato presieduto dall’on. Saverio Romano, coordinatore politico nazionale di Noi Moderati, e da Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale per la Sicilia, che alle ultime elezioni europee ha ottenuto quasi 70.000 preferenze, risultando primo dei non eletti nella circoscrizione Sicilia–Sardegna (Noi Moderati federata con Forza Italia).

Numerosi i delegati intervenuti, che hanno posto l’accento su temi cruciali quali sanità e infrastrutture, avanzando proposte concrete per un rinnovato impegno politico. Tra gli interventi, quello dell’on. Bernardette Grasso, coordinatrice provinciale di Forza Italia, che ha portato il saluto del suo partito, ribadendo il “comune patrimonio di valori della tradizione del popolarismo europeo”.

L’ufficio di presidenza di Noi Moderati a Messina risulta così composto: Roberto Corona coordinatore provinciale; Marcello Greco presidente provinciale; Gino Sidoti coordinatore per Messina città. Tre i vicecoordinatori provinciali: Francesco Repici (zona ionica), Filippo Floramo (zona tirrenica), Ninni Petrella (città di Messina), Giusi Puglisi delegata del movimento giovanile provinciale.