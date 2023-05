"Noi, Taormina": Bolognari rilancia e fa il pieno di big in lista - Tempostretto

Rientri "eccellenti" nella compagine del sindaco uscente. Ecco i candidati al Consiglio e gli assessori designati

TAORMINA – Nel tardo pomeriggio di ieri, il dott. Sergio Cavallaro e l’avv. Danilo La Monaca, delegati da quasi 400 cittadini elettori che hanno sottoscritto la lista denominata “Noi, Taormina – Bolognari sindaco”, hanno depositato la candidatura a sindaco della Città di Taormina dell’uscente Mario Bolognari, con la designazione di tre assessori, nonché la lista collegata con i sedici candidati al consiglio comunale.

La lista è composta da 6 donne, Alessandra Caltabiano, Lucia Gaberscek detta D’Agostino, Francesca Gullotta, Vanessa Lo Po, Maria Lo Re e Maria Rita Sabato. Gli altri candidati sono: Piero Benigni, Gaetano Carella detto Tanino, Andrea Carpita, Achille Conti, Nunzio Corvaia, Giuseppe Lo Turco, Marcello Passalacqua, Andrea Raneri, Nicola Salerno e Antonio Sebastiano Smiroldo detto Mario.

I designati alla carica di assessore sono tre: Maria Rita Sabato, Sergio Cavallaro e Danilo La Monaca.

“Sono particolarmente soddisfatto – dichiara Bolognari- per il risultato di un lavoro paziente e fruttuoso di composizione non di un semplice elenco di nomi, ma di costruzione di una lista dove si ritrovano insieme diverse posizioni politiche, diverse sensibilità ideologiche e diverse appartenenze sociali unite da un comune obiettivo: assicurare alla città tutta un governo responsabile, che dia sicurezza e stabilità. Sì tratta di una equilibrata convivenza tra l’esigenza della continuità per completare il lavoro in corso e il bisogno di una innovazione necessaria per un cambio di passo. Donne e uomini, giovani e meno giovani, lavoratori, imprenditori e professionisti che si mettono insieme per fare squadra e governare con saggezza ed equilibrio, elementi essenziali, questi, di cui Taormina ha bisogno. La decisa ripresa economica, che già stiamo verificando in queste settimane, ha bisogno di questo, non del furore distruttivo e dell’instabilità”.

“Desidero ringraziare – continua Bolognari – i quasi 400 elettori che hanno sottoscritto la nostra lista e gli amici che hanno lavorato in questi giorni per concretizzare gli atti burocratici necessari per presentare la lista. Ringrazio anche coloro che, pur essendosi resi disponibili, non sono stati candidati per mancanza di spazio, ma che, ne sono sicuro, non faranno mancare il loro apporto durante la campagna elettorale, partecipi a pieno titolo di una complessiva strategia che domani dovrà governare il Comune, l’Asm, gli organismi intercomunali”.

