Noleggio biciclette e monopattini elettrici, 5 gli operatori: si partirà a breve - Tempostretto

Al bando avevano risposto in 9, ma dopo varie rimodulazioni in 4 hanno rinunciato. In città ci saranno 1.000 monopattini e 500 bici elettriche

MESSINA – A tre mesi dall’avvio della manifestazione di interesse del Comune e a due mezzo dalla chiusura del bando, che fine hanno fatto i 1.000 monopattini elettrici e le 500 bici a pedalata assistita da mettere a disposizione della città, dei messinesi e dei turisti? A fine maggio erano stati 9 gli operatori a ricevere il sì del Comune. Dopo varie rimodulazioni, tra chi si è tirato indietro e chi ha detto no al numero di mezzi da mettere a disposizione, si scende a 5 aziende.

Si tratta di Ridemovi spa, Toogo srls, Verde Mercurio società cooperativa, Voi Technology e Vento Mobility srl. A breve arriverà la nuova tabella con la ripartizione del numero di dispositivi e poi si potrà procedere, a meno di clamorose novità. Con i turisti sempre più numerosi in giro per il centro, la disponibilità di mezzi da affittare potrebbe permettere loro di muoversi ancora di più e più velocemente tra ristoranti, negozi, bar e luoghi religiosi e di cultura.