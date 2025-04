“Non dimentichiamo il professore Orazio Catarsini”

Durante un incontro del Rotary Club Taormina, la proposta di Giuseppe Pracanica per ricordare l'ex preside di Veterinaria a Messina

Da Giuseppe Pracanica, impegnato da sempre nell’associazionismo ed ex assessore a Messina, riceviamo e pubblichiamo, con un resoconto di un incontro al Rotary Club di Taormina.

La proposta dl ricordare il professore Orazio Catarsini, con il quale aveva avuto intensi rapporti professionali ma anche di amicizia personale, è stata avanzata dal dottor Giuseppe Pracanica all’architetto Gianni Mauro, presidente del Rotary Club di Taormina.

Nel motivare la richiesta ha ricordato anche che il prof. Catarsini, da preside della facoltà di Veterinaria,

superando ostacoli di ogni tipo, era riuscito a realizzare la nuova sede della facoltà, in contrada Annunziata, abbandonando i vecchi e fatiscenti locali del Macello comunale.

E inoltre, perché in una città assolutamente priva di memoria, come Messina, riteneva necessario ricordare

uno dei protagonisti del suo rinnovamento. La seduta del Rotary si è tenuta presso l’hotel Caparena. Dopo il saluto di benvenuto del presidente ha avuto inizio la manifestazione per onorare la memoria di Orazio Catarsini, ordinario di Clinica medica veterinaria dell’ Università di Messina.

Con intensa commozione, il suo allievo professore Antonio Pugliese ha ricordato le benemerenze acquisite e il credito di cui godeva in ambito universitario e, anche, nella città. Con grande affetto, ne ha

ricordato sia il profilo umano che quello professionale, ricco di eventi pubblici, produzione scientifica, a cui ha aggiunto aneddoti significativi.

A seguire hanno preso la parola i figli Beatrice e Alfredo che attraverso i loro aneddoti familiari

poco noti, sulla vita del loro amato genitore, hanno commosso e per certi versi anche divertito il pubblico, che li ha lungamente applauditi. E’ intervenuto anche l’avvocato Giancarlo Niutta che ha voluto ricordare l’amicizia che lo legava ad Orazio Catarsini.

Apprezzato l’intervento del prof. Luigi Gandolfo. A conclusione l’arch. Gianni Mauro, nel ringraziare i presenti, ha voluto ricordare che aveva conosciuto personalmente il prof. Catarsini per la sua partecipazione all’evento che, da sindaco di Letojanni, aveva organizzato assieme al prof. Santi Fedele e a Pippo Pracanica, per ricordare il senatore Francesco Durante, grande neurochirurgo e politico.