 Non rispettavano il divieto d'uscire, in tre dai domiciliari al carcere

Non rispettavano il divieto d’uscire, in tre dai domiciliari al carcere

Redazione

Non rispettavano il divieto d’uscire, in tre dai domiciliari al carcere

lunedì 12 Gennaio 2026 - 15:35

Controlli dei carabinieri di Messina Centro. C'è stato anche un quarto arresto

MESSINA – Controlli dei carabinieri di Messina Centro nei confronti di chi è sottoposto a provvedimenti restrittivi nel fine settimana. In particolare, tre persone, pur essendo agli arresti domiciliari a vario titolo per atti persecutori ed estorsione, sono state scoperte a non rispettare le prescrizioni a loro carico. Di conseguenza, l’autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento delle misure con il trasferimento in carcere.

Una quarta persona è finita agli arresti domiciliari. In questo caso, non ha rispettato il “divieto di avvicinamento alla persona offesa”.

Un commento

  1. Marcella Millimaggi 13 Gennaio 2026 06:08

    Secondo me, bisognerebbe conferire mandato alle forze dell’ordine anche per l’accertamento della permanenza a casa di tutti i malati di “cassa malattia” come si diceva un tempo e per svolgere controlli per l’utilizzo di Legge 104 per astensione dal lavoro.

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Sud chiama Nord, il nuovo ingresso è Lino Summa
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED