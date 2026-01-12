Non rispettavano il divieto d’uscire, in tre dai domiciliari al carcere

Controlli dei carabinieri di Messina Centro. C'è stato anche un quarto arresto

MESSINA – Controlli dei carabinieri di Messina Centro nei confronti di chi è sottoposto a provvedimenti restrittivi nel fine settimana. In particolare, tre persone, pur essendo agli arresti domiciliari a vario titolo per atti persecutori ed estorsione, sono state scoperte a non rispettare le prescrizioni a loro carico. Di conseguenza, l’autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento delle misure con il trasferimento in carcere.

Una quarta persona è finita agli arresti domiciliari. In questo caso, non ha rispettato il “divieto di avvicinamento alla persona offesa”.