Notte bianca per Sant'Antonio, un "appuntamento solenne": ecco il programma - Tempostretto

L'evento, molto atteso, coinvolgerà la via Cesare Battisti e le strade limitrofe, ma anche il Viale San Martino. Attese decine di migliaia di persone, turisti compresi

MESSINA – Torna la “Notte bianca per Sant’Antonio”, con la tradizionale processione del “Carro trionfale” e un calendario di iniziative religiosi e civili promosso dal rettore della Basilica, padre Mario Magro, e dall’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Cultura Vincenzo Caruso e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro.

Basile: “Notte bianca appuntamento solenne”

“La Notte bianca per S. Antonio – ha spiegato il sindaco Basile – è un appuntamento solenne ed unico che consente a visitatori, cittadini e turisti di vivere serate di gioia e socializzazione nel segno della fede e della tradizione nel nome del grande Santo taumaturgo. Sono particolarmente legato a questo evento, poiché l’anno scorso è coinciso con la mia proclamazione a sindaco della città di Messina. Fede e religione, ma anche musica, spettacoli, arte, sport, cultura, degustazioni e artigianato caratterizzano queste giornate, favorendo una crescita culturale e sociale per un’ulteriore spinta al rilancio del nostro territorio”.

Caruso: “Grande ritorno dei turisti”

“Migliaia di persone – ha proseguito l’assessore Caruso – avranno la possibilità di visitare i musei della Basilica di Sant’Antonio, il chiostro della chiesa dello Spirito Santo e della Madonna del Carmine, che fanno parte del ricco patrimonio culturale della nostra Messina. La tradizione fa parte della cultura e dell’identità di una comunità e i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio rappresentano uno dei momenti più importanti vissuti nella nostra città. Si aggiunga inoltre il grande ritorno legato ai turisti che con emotività e trasporto seguono le fasi della Processione e gli eventi ad essa collegati”.

Il programma

Venerdì 16 giugno è la Solennità del Sacro Cuore di Gesù, Patrono insieme a S. Antonio della Basilica messinese. E’ giornata degli ammalati e dell’UNITALSI della Diocesi. Alle ore 17,30 preghiere e canti a S. Antonio, alle ore 18 solenne S. Messa con l’Unzione degli infermi.

Sabato 17 giugno Giornata dei Bambini e dei Ragazzi, affidamento al Santo. Nella S. Messa delle ore 18 sarà consegnato lo scapolare benedetto di Sant’Antonio. Mentre dalle ore 20 sino a tarda notte si svolgerà la 10ª Edizione della Notte bianca per Sant’Antonio. La Basilica rimarrà aperta sino alle ore 1 della notte tra visite al Santo dei Miracoli, ai musei, alla Cripta S. Annibale e una serie di concerti musicali che avranno inizio alle ore 20 sino alle 24.30. Le numerose iniziative della Notte Bianca saranno presentate mercoledì 14 giugno alle ore 10,30 al Municipio di Messina.

Domenica 18 giugno alle ore 19,30 è il grande giorno della Processione con il CARRO TRIONFALE del Santo per le vie della città di Messina. Nella Città dello Stretto sarà presente per questo evento il Prefetto del Dicastero Pontificio per i Testi Legislativi della Chiesa Universale Sua Eccellenza Mons. Filippo Iannone, proveniente dalla Città del Vaticano.