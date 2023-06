"Notte dei santuari". A Messina alla chiesa di San Francesco all'Immacolata - Tempostretto

Appuntamento giovedì 1 giugno a partire dalle 20.30

Giovedì 1 giugno, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova, anche il Santuario di San Francesco d’Assisi all’Immacolata di Messina parteciperà alla Notte nazionale dei santuari 2023, dal titolo “Un meraviglioso poliedro”.

La serata inizierà alle 20.30 con l’apertura straordinaria dello storico luogo di culto e l’esposizione eccezionale dell’antico medaglione reliquario di Sant’Antonio. Si tratta di un prezioso monile argenteo che solitamente viene posto al collo della grande statua processione del Santo da Padova. Alle ore 21 si terrà un concerto della Corale “Eugenio Arena” diretta dal Maestro Giulio Arena. Alle 21.30 presentazione storico artistica del medaglione reliquario da parte del professore Marco Grassi, storico modernista e storico dell’arte. La serata si concluderà alle 22 con il momento di preghiera guidato dal Padre Guardiano del Convento fra Massimiliano Di Pasquale dei Frati Minori Conventuali.

San Francesco d’Assisi nel 1221 a Messina

Il convento di San Francesco all’Immacolata di viale Boccetta nel 1221 ospitò per qualche mese il celebre Santo portoghese prima di raggiunge Assisi. Al soggiorno messinese del taumaturgo Santo di Padova è legata la realizzazione di un pozzo, che ancora oggi si conserva nel giardino del Convento, e una mattonella macchiata da alcune gocce di sangue cadute mentre il Santo si flagellava, recuperata miracolosamente dopo il terremoto del 1908. La Città dello Stretto da sempre nutre una particolare devozione ad Antonio da Padova, uno dei santi più conosciuti e venerati dalla Cristianità, elevandolo a Compatrono e Cittadino Onorario. Questo stretto legame ha origine proprio nel soggiorno messinese del 1221 presso il Convento del Boccetta ove trascorse un breve periodo prima di raggiungere Assisi. Da tempo immemore si svolge ogni anno il 13 giugno la processione di un antico simulacro ligneo che Santo che percorre le vie del quartiere.

Uniti in preghiera

Il primo giugno, dal pomeriggio alla notte, tutti i santuari d’Italia si uniranno in un’unica preghiera. Il santuario è per eccellenza l’avamposto della spiritualità, luogo di approdo di migliaia e migliaia di uomini e donne assettati e affamati, in cerca di ciò che davvero può riempire la propria vita. La notte dei Santuari vuole riproporre il pellegrinaggio, comunque vissuto, come simbolo del cammino verso la scoperta di sé stessi.